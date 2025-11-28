Токеномика Refacta AI (REFACTA)

Токеномика Refacta AI (REFACTA)

Откройте для себя ключевую информацию о Refacta AI (REFACTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
2025-11-28
Токеномика и анализ цен Refacta AI (REFACTA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Refacta AI (REFACTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 44,03M
$ 44,03M$ 44,03M
Исторический максимум:
$ 0,04588
$ 0,04588$ 0,04588
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,04403
$ 0,04403$ 0,04403

Информация о Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA является нативным утилитарным токеном, обеспечивающим работу всех функций экосистемы Refacta. Он разработан по устойчивой модели с приоритетом утилитарности, направленной на поддержку долгосрочных стимулов для развития, предотвращение волатильности на ранних этапах и формирование сильного сообщества, ориентированного на вклад.

Официальный сайт:
https://refacta.app/
Whitepaper:
https://paperdocs.gitbook.io/refacta
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x755025385B692A423039510D64c8B02156ACb813

Токеномика Refacta AI (REFACTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Refacta AI (REFACTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REFACTA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REFACTA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REFACTA, изучите текущую цену REFACTA!

