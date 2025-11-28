Что такое REFACTA

Информация о Refacta AI (REFACTA) $REFACTA является нативным утилитарным токеном, обеспечивающим работу всех функций экосистемы Refacta. Он разработан по устойчивой модели с приоритетом утилитарности, направленной на поддержку долгосрочных стимулов для развития, предотвращение волатильности на ранних этапах и формирование сильного сообщества, ориентированного на вклад. $REFACTA является нативным утилитарным токеном, обеспечивающим работу всех функций экосистемы Refacta. Он разработан по устойчивой модели с приоритетом утилитарности, направленной на поддержку долгосрочных стимулов для развития, предотвращение волатильности на ранних этапах и формирование сильного сообщества, ориентированного на вклад. Официальный сайт: https://refacta.app/ Whitepaper: https://paperdocs.gitbook.io/refacta Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x755025385B692A423039510D64c8B02156ACb813

Токеномика Refacta AI (REFACTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Refacta AI (REFACTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REFACTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REFACTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REFACTA, изучите текущую цену REFACTA!

Как купить REFACTA Заинтересованы в добавлении Refacta AI (REFACTA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки REFACTA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить REFACTA на MEXC прямо сейчас! История цены Refacta AI (REFACTA) Анализ истории цены REFACTA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены REFACTA прямо сейчас! Прогноз цены REFACTA Хотите узнать, куда может двигаться REFACTA? Наша страница прогноза цены REFACTA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена REFACTA прямо сейчас!

