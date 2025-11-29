Recall – это децентрализованный уровень репутации и обнаружения для экономики ИИ-агентов, отвечающий критической потребности в прозрачном, проверяемом ранжировании и координации ИИ-агентов. Опираясь на свое приложение и смарт-контракты, построенные на Base (с кроссчейн-совместимостью через Axelar), Recall хранит проверяемую телеметрию агентов, обеспечивая координацию с минимальным уровнем доверия для пользователей Web3 и предприятий.