Согласно вашему прогнозу, Qualcomm потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 170,75.

Согласно вашему прогнозу, Qualcomm потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 179,2875.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена QCOMON составляет $ 188,2518 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена QCOMON в 2028 году составит $ 197,6644 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена QCOMON в 2029 году составит $ 207,5476 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена QCOMON в 2030 году составит $ 217,9250 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Qualcomm потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 354,9769.

В 2050 году цена Qualcomm потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 578,2201.