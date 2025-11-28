Succinct Network – это децентрализованный протокол, который проверяет программное обеспечение во всем мире. Сеть координирует распределенную группу проверяющих, которые генерируют доказательства с нулевым разглашением с помощью нового механизма стимулирования, называемого «конкурсами доказательств», чтобы создать самый эффективный и надежный в мире кластер проверки. Succinct Network представляет идею глобального распределенного кластера проверки, разработанного совместно с SP1 и основанного на конкурентном аукционном механизме, называемом «конкурсами доказательств», чтобы значительно расширить возможности проверки во всем мире.