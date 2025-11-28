Токеномика Succinct (PROVE)

Токеномика Succinct (PROVE)

Откройте для себя ключевую информацию о Succinct (PROVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:00:37 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Succinct (PROVE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Succinct (PROVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 96,90M
$ 96,90M$ 96,90M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 195,00M
$ 195,00M$ 195,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 496,90M
$ 496,90M$ 496,90M
Исторический максимум:
$ 2,4016
$ 2,4016$ 2,4016
Исторический минимум:
$ 0,4184223922367206
$ 0,4184223922367206$ 0,4184223922367206
Текущая цена:
$ 0,4969
$ 0,4969$ 0,4969

Информация о Succinct (PROVE)

Succinct Network – это децентрализованный протокол, который проверяет программное обеспечение во всем мире. Сеть координирует распределенную группу проверяющих, которые генерируют доказательства с нулевым разглашением с помощью нового механизма стимулирования, называемого «конкурсами доказательств», чтобы создать самый эффективный и надежный в мире кластер проверки. Succinct Network представляет идею глобального распределенного кластера проверки, разработанного совместно с SP1 и основанного на конкурентном аукционном механизме, называемом «конкурсами доказательств», чтобы значительно расширить возможности проверки во всем мире.

Официальный сайт:
https://www.succinct.xyz/
Whitepaper:
https://docs.succinct.xyz/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6BEF15D938d4E72056AC92Ea4bDD0D76B1C4ad29

Токеномика Succinct (PROVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Succinct (PROVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PROVE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PROVE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PROVE, изучите текущую цену PROVE!

Как купить PROVE

Заинтересованы в добавлении Succinct (PROVE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PROVE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Succinct (PROVE)

Анализ истории цены PROVE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PROVE

Хотите узнать, куда может двигаться PROVE? Наша страница прогноза цены PROVE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»