Текущая цена ONTACT Protocol сегодня составляет 0.00116 USD. Следите за обновлениями цены ONTP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ONTP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ONTACT Protocol сегодня составляет 0.00116 USD. Следите за обновлениями цены ONTP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ONTP прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ONTP

Информация о цене ONTP

Whitepaper ONTP

Официальный сайт ONTP

Токеномика ONTP

Прогноз цен ONTP

История ONTP

Руководство по покупке ONTP

Конвертер валют ONTP в фиат

ONTP на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип ONTACT Protocol

ONTACT Protocol Курс (ONTP)

Текущая цена 1 ONTP в USD:

$0,00116
$0,00116$0,00116
+2,65%1D
USD
График цены ONTACT Protocol (ONTP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-20 02:23:18 (UTC+8)

Информация о ценах ONTACT Protocol (ONTP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00081
$ 0,00081$ 0,00081
Мин 24Ч
$ 0,00118
$ 0,00118$ 0,00118
Макс 24Ч

$ 0,00081
$ 0,00081$ 0,00081

$ 0,00118
$ 0,00118$ 0,00118

--
----

--
----

0,00%

+2,65%

+33,33%

+33,33%

Текущая цена ONTACT Protocol (ONTP) составляет $ 0,00116. За последние 24 часа ONTP торговался в диапазоне от $ 0,00081 до $ 0,00118, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ONTP за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, ONTP изменился на 0,00% за последний час, на +2,65% за 24 часа и на +33,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ONTACT Protocol (ONTP)

--
----

$ 48,51K
$ 48,51K$ 48,51K

$ 2,20M
$ 2,20M$ 2,20M

--
----

1 900 000 000
1 900 000 000 1 900 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация ONTACT Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 48,51K. Циркулируещее обращение ONTP составляет --, а общее предложение – 1900000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,20M.

История цен ONTACT Protocol (ONTP) в USD

Отслеживайте изменения цены ONTACT Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0000299+2,65%
30 дней$ -0,00074-38,95%
60 дней$ -0,00256-68,82%
90 дней$ -0,00869-88,23%
Изменение цены ONTACT Protocol сегодня

Сегодня для ONTP зафиксировано изменение $ +0,0000299 (+2,65%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ONTACT Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00074 (-38,95%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ONTACT Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ONTP изменился на $ -0,00256 (-68,82%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ONTACT Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00869 (-88,23%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ONTACT Protocol (ONTP)?

Просмотеть страницу истории цен ONTACT Protocol.

Что такое ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol – это проект, разработанный для решения проблем существующего рынка IoT с целью создания децентрализованной экосистемы IoT на основе Web 3.0. В отличие от существующей централизованной системы IoT, мы хотим способствовать справедливому производству и использованию данных с помощью децентрализованных решений и построить более активную и эффективную экосистему IoT за счет монетизации данных.

ONTACT Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в ONTACT Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ONTP, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о ONTACT Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки ONTACT Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены ONTACT Protocol (USD)

Сколько будет стоить ONTACT Protocol (ONTP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ONTACT Protocol (ONTP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ONTACT Protocol.

Проверьте прогноз цены ONTACT Protocol!

Токеномика ONTACT Protocol (ONTP)

Понимание токеномики ONTACT Protocol (ONTP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ONTP прямо сейчас!

Как купить ONTACT Protocol (ONTP)

Ищете как купить ONTACT Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести ONTACT Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ONTP на местную валюту

1 ONTACT Protocol (ONTP) в VND
30,5254
1 ONTACT Protocol (ONTP) в AUD
A$0,0017748
1 ONTACT Protocol (ONTP) в GBP
0,0008584
1 ONTACT Protocol (ONTP) в EUR
0,000986
1 ONTACT Protocol (ONTP) в USD
$0,00116
1 ONTACT Protocol (ONTP) в MYR
RM0,0048952
1 ONTACT Protocol (ONTP) в TRY
0,0485692
1 ONTACT Protocol (ONTP) в JPY
¥0,174
1 ONTACT Protocol (ONTP) в ARS
ARS$1,6360988
1 ONTACT Protocol (ONTP) в RUB
0,0944472
1 ONTACT Protocol (ONTP) в INR
0,1021032
1 ONTACT Protocol (ONTP) в IDR
Rp19,3333256
1 ONTACT Protocol (ONTP) в PHP
0,0674192
1 ONTACT Protocol (ONTP) в EGP
￡E.0,0551116
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BRL
R$0,006264
1 ONTACT Protocol (ONTP) в CAD
C$0,001624
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BDT
0,1417172
1 ONTACT Protocol (ONTP) в NGN
1,7058728
1 ONTACT Protocol (ONTP) в COP
$4,47876
1 ONTACT Protocol (ONTP) в ZAR
R.0,0201492
1 ONTACT Protocol (ONTP) в UAH
0,0485576
1 ONTACT Protocol (ONTP) в TZS
T.Sh.2,8641908
1 ONTACT Protocol (ONTP) в VES
Bs0,23316
1 ONTACT Protocol (ONTP) в CLP
$1,11476
1 ONTACT Protocol (ONTP) в PKR
Rs0,3293472
1 ONTACT Protocol (ONTP) в KZT
0,6260056
1 ONTACT Protocol (ONTP) в THB
฿0,0380712
1 ONTACT Protocol (ONTP) в TWD
NT$0,0355308
1 ONTACT Protocol (ONTP) в AED
د.إ0,0042572
1 ONTACT Protocol (ONTP) в CHF
Fr0,0009164
1 ONTACT Protocol (ONTP) в HKD
HK$0,0090132
1 ONTACT Protocol (ONTP) в AMD
֏0,446832
1 ONTACT Protocol (ONTP) в MAD
.د.م0,0106372
1 ONTACT Protocol (ONTP) в MXN
$0,021344
1 ONTACT Protocol (ONTP) в SAR
ريال0,00435
1 ONTACT Protocol (ONTP) в ETB
Br0,1729212
1 ONTACT Protocol (ONTP) в KES
KSh0,150278
1 ONTACT Protocol (ONTP) в JOD
د.أ0,00082244
1 ONTACT Protocol (ONTP) в PLN
0,0042224
1 ONTACT Protocol (ONTP) в RON
лв0,0050576
1 ONTACT Protocol (ONTP) в SEK
kr0,0109272
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BGN
лв0,0019372
1 ONTACT Protocol (ONTP) в HUF
Ft0,3873008
1 ONTACT Protocol (ONTP) в CZK
0,0241744
1 ONTACT Protocol (ONTP) в KWD
د.ك0,00035612
1 ONTACT Protocol (ONTP) в ILS
0,003828
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BOB
Bs0,0080388
1 ONTACT Protocol (ONTP) в AZN
0,001972
1 ONTACT Protocol (ONTP) в TJS
SM0,01073
1 ONTACT Protocol (ONTP) в GEL
0,003132
1 ONTACT Protocol (ONTP) в AOA
Kz1,0632444
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BHD
.د.ب0,00043848
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BMD
$0,00116
1 ONTACT Protocol (ONTP) в DKK
kr0,007424
1 ONTACT Protocol (ONTP) в HNL
L0,0305544
1 ONTACT Protocol (ONTP) в MUR
0,0522348
1 ONTACT Protocol (ONTP) в NAD
$0,0202884
1 ONTACT Protocol (ONTP) в NOK
kr0,0116696
1 ONTACT Protocol (ONTP) в NZD
$0,0020184
1 ONTACT Protocol (ONTP) в PAB
B/.0,00116
1 ONTACT Protocol (ONTP) в PGK
K0,0049532
1 ONTACT Protocol (ONTP) в QAR
ر.ق0,004234
1 ONTACT Protocol (ONTP) в RSD
дин.0,1166496
1 ONTACT Protocol (ONTP) в UZS
soʻm14,1463392
1 ONTACT Protocol (ONTP) в ALL
L0,0961756
1 ONTACT Protocol (ONTP) в ANG
ƒ0,0020764
1 ONTACT Protocol (ONTP) в AWG
ƒ0,002088
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BBD
$0,00232
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BAM
KM0,0019372
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BIF
Fr3,43128
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BND
$0,0014964
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BSD
$0,00116
1 ONTACT Protocol (ONTP) в JMD
$0,1870036
1 ONTACT Protocol (ONTP) в KHR
4,67741
1 ONTACT Protocol (ONTP) в KMF
Fr0,48952
1 ONTACT Protocol (ONTP) в LAK
25,2173908
1 ONTACT Protocol (ONTP) в LKR
රු0,3522572
1 ONTACT Protocol (ONTP) в MDL
L0,01943
1 ONTACT Protocol (ONTP) в MGA
Ar5,1785648
1 ONTACT Protocol (ONTP) в MOP
P0,0093032
1 ONTACT Protocol (ONTP) в MVR
0,017748
1 ONTACT Protocol (ONTP) в MWK
MK2,0173908
1 ONTACT Protocol (ONTP) в MZN
MT0,0741356
1 ONTACT Protocol (ONTP) в NPR
रु0,1638616
1 ONTACT Protocol (ONTP) в PYG
8,28472
1 ONTACT Protocol (ONTP) в RWF
Fr1,6878
1 ONTACT Protocol (ONTP) в SBD
$0,0095468
1 ONTACT Protocol (ONTP) в SCR
0,0161124
1 ONTACT Protocol (ONTP) в SRD
$0,0457156
1 ONTACT Protocol (ONTP) в SVC
$0,0101732
1 ONTACT Protocol (ONTP) в SZL
L0,0202768
1 ONTACT Protocol (ONTP) в TMT
m0,00406
1 ONTACT Protocol (ONTP) в TND
د.ت0,00339648
1 ONTACT Protocol (ONTP) в TTD
$0,007888
1 ONTACT Protocol (ONTP) в UGX
Sh4,06928
1 ONTACT Protocol (ONTP) в XAF
Fr0,65192
1 ONTACT Protocol (ONTP) в XCD
$0,003132
1 ONTACT Protocol (ONTP) в XOF
Fr0,65192
1 ONTACT Protocol (ONTP) в XPF
Fr0,11832
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BWP
P0,0155904
1 ONTACT Protocol (ONTP) в BZD
$0,0023316
1 ONTACT Protocol (ONTP) в CVE
$0,109736
1 ONTACT Protocol (ONTP) в DJF
Fr0,20648
1 ONTACT Protocol (ONTP) в DOP
$0,0735788
1 ONTACT Protocol (ONTP) в DZD
د.ج0,1503476
1 ONTACT Protocol (ONTP) в FJD
$0,0026332
1 ONTACT Protocol (ONTP) в GNF
Fr10,0862
1 ONTACT Protocol (ONTP) в GTQ
Q0,0089088
1 ONTACT Protocol (ONTP) в GYD
$0,2433796
1 ONTACT Protocol (ONTP) в ISK
kr0,14036

Источники ONTACT Protocol

Для более глубокого понимания ONTACT Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ONTACT Protocol
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ONTACT Protocol

Сколько стоит ONTACT Protocol (ONTP) на сегодня?
Актуальная цена ONTP в USD – 0,00116 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ONTP в USD?
Текущая цена ONTP в USD составляет $ 0,00116. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ONTACT Protocol?
Рыночная капитализация ONTP составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ONTP?
Циркулирующее предложение ONTP составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ONTP?
ONTP достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена ONTP за все время (ATL)?
ONTP достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов ONTP?
Объем торгов за последние 24 часа для ONTP составляет $ 48,51K USD.
Вырастет ли ONTP в цене в этом году?
ONTP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ONTP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-20 02:23:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ONTACT Protocol (ONTP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-19 17:50:26Новости отрасли
Настроение крипторынка выходит из зоны "крайнего страха", Индекс страха и жадности в настоящее время на уровне 29
10-19 14:26:41Новости отрасли
Крипто рынок торгуется в боковом движении рынка, общая рыночная капитализация в настоящее время составляет 3 723 триллиона $
10-19 04:16:21Новости отрасли
Рейтинг активности публичных блокчейнов за последние 7 дней: Solana сохраняет первое место
10-18 16:36:53Новости отрасли
Индекс страха и жадности криптовалют в настоящее время на уровне 23, все еще в зоне экстремального страха
10-18 09:33:00Новости отрасли
Глобальные ликвидации за 24 часа выросли до 1,02 миллиарда $, Bitcoin достиг самой низкой цены с начала июля
10-17 19:52:08Новости отрасли
Глобальный спрос на избежание риска растет из-за проблем с неработающими кредитами в двух банках США

Главные новости

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025

Биржевой баланс биткоина опустился до шестилетнего минимума

October 10, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор ONTP в USD

Сумма

ONTP
ONTP
USD
USD

1 ONTP = 0,00116 USD

Торговля ONTP

ONTP/USDT
$0,00116
$0,00116$0,00116
+2,65%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах