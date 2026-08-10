Сегодняшняя цена OmegaX Health

Текущая цена OmegaX Health (OMEGAX) сегодня составляет -- с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OMEGAX на RUB составляет -- за OMEGAX.

На данный момент OmegaX Health занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- OMEGAX. В течение последних 24 часов, OMEGAX торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе OMEGAX изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация OmegaX Health (OMEGAX)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- --

Текущая рыночная капитализация OmegaX Health составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OMEGAX составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.