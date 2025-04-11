Что такое Space Nation (OIK)

Space Nation – новатор в индустрии развлечений, представляющий метавселенную нового поколения, в которой органично сочетаются игры, искусственный интеллект и устойчивая виртуальная экономика. Метавселенная неизбежна, и, помимо технологий и контента, ее основой является простой, эффективный и стабильный экономический цикл. В основе концепции Space Nation лежит ее флагманская MMORPG Web3, создающая открытую и динамичную экосистему, в которой геймеры и искусственный интеллект сосуществуют в огромной, захватывающей вселенной. Расширяя свою деятельность за счет множества игр, трансмедийных историй и других медиаформатов, Space Nation стремится создать метавселенную, способную принять сотни миллионов пользователей и установить новую планку для виртуальных миров.

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Space Nation Прогноз Цены

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OIK на местную валюту

1 OIK к VND ₫ 669.2301 1 OIK к AUD A$ 0.041499 1 OIK к GBP ￡ 0.019836 1 OIK к EUR € 0.022968 1 OIK к USD $ 0.0261 1 OIK к MYR RM 0.115362 1 OIK к TRY ₺ 0.993366 1 OIK к JPY ¥ 3.746133 1 OIK к RUB ₽ 2.172042 1 OIK к INR ₹ 2.246688 1 OIK к IDR Rp 434.999826 1 OIK к KRW ₩ 37.073745 1 OIK к PHP ₱ 1.492398 1 OIK к EGP ￡E. 1.33893 1 OIK к BRL R$ 0.152946 1 OIK к CAD C$ 0.036018 1 OIK к BDT ৳ 3.171933 1 OIK к NGN ₦ 41.693184 1 OIK к UAH ₴ 1.08054 1 OIK к VES Bs 1.8531 1 OIK к PKR Rs 7.318962 1 OIK к KZT ₸ 13.488219 1 OIK к THB ฿ 0.873567 1 OIK к TWD NT$ 0.844857 1 OIK к AED د.إ 0.095787 1 OIK к CHF Fr 0.021141 1 OIK к HKD HK$ 0.202275 1 OIK к MAD .د.م 0.24273 1 OIK к MXN $ 0.530613

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