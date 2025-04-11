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Space Nation Курс (OIK)

USD

График цены Space Nation (OIK) в реальном времени

$0.0261
$0.0261$0.0261
-5.05%(1D)

Актуальные данные о цене и информация о OIK

Текущая цена Space Nation (OIK) сегодня составляет 0.0261 USD с текущей рыночной капитализацией $ 0.00 USD. Курс OIK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели Space Nation:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 473.43K USD
- Изменение цены Space Nation в течение дня составляет -5.05%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели OIK - USD

Отслеживайте изменения цены Space Nation за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0013882-5.05%
30 дней$ -0.1444-84.70%
60 дней$ -0.0139-34.75%
90 дней$ -0.0139-34.75%
Изменение цены Space Nation сегодня

Сегодня для OIK зафиксировано изменение $ -0.0013882 (-5.05%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Space Nation за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0.1444 (-84.70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Space Nation за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OIK изменился на $ -0.0139 (-34.75%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Space Nation за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0.0139 (-34.75%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Информация о цене OIK

Ознакомьтесь с последней информацией о ценах Space Nation: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:

$ 0.02515
$ 0.02515$ 0.02515

$ 0.02969
$ 0.02969$ 0.02969

$ 0.4
$ 0.4$ 0.4

+1.55%

-5.05%

+5.66%

Рыночная информация OIK

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 473.43K
$ 473.43K$ 473.43K

0.00
0.00 0.00

Что такое Space Nation (OIK)

Space Nation – новатор в индустрии развлечений, представляющий метавселенную нового поколения, в которой органично сочетаются игры, искусственный интеллект и устойчивая виртуальная экономика. Метавселенная неизбежна, и, помимо технологий и контента, ее основой является простой, эффективный и стабильный экономический цикл. В основе концепции Space Nation лежит ее флагманская MMORPG Web3, создающая открытую и динамичную экосистему, в которой геймеры и искусственный интеллект сосуществуют в огромной, захватывающей вселенной. Расширяя свою деятельность за счет множества игр, трансмедийных историй и других медиаформатов, Space Nation стремится создать метавселенную, способную принять сотни миллионов пользователей и установить новую планку для виртуальных миров.

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Space Nation Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Space Nation, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена OIK в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Space Nation.

История цен Space Nation

Отслеживание траектории движения цены OIK дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории OIK в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Space Nation.

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OIK на местную валюту

1 OIK к VND
669.2301
1 OIK к AUD
A$0.041499
1 OIK к GBP
0.019836
1 OIK к EUR
0.022968
1 OIK к USD
$0.0261
1 OIK к MYR
RM0.115362
1 OIK к TRY
0.993366
1 OIK к JPY
¥3.746133
1 OIK к RUB
2.172042
1 OIK к INR
2.246688
1 OIK к IDR
Rp434.999826
1 OIK к KRW
37.073745
1 OIK к PHP
1.492398
1 OIK к EGP
￡E.1.33893
1 OIK к BRL
R$0.152946
1 OIK к CAD
C$0.036018
1 OIK к BDT
3.171933
1 OIK к NGN
41.693184
1 OIK к UAH
1.08054
1 OIK к VES
Bs1.8531
1 OIK к PKR
Rs7.318962
1 OIK к KZT
13.488219
1 OIK к THB
฿0.873567
1 OIK к TWD
NT$0.844857
1 OIK к AED
د.إ0.095787
1 OIK к CHF
Fr0.021141
1 OIK к HKD
HK$0.202275
1 OIK к MAD
.د.م0.24273
1 OIK к MXN
$0.530613

Источники Space Nation

Для более глубокого понимания Space Nation рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Space Nation
Обозреватель блоков

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OIK
USD

1 OIK = 0.0261 USD

Торговля

OIKUSDT
$0.0261
$0.0261$0.0261
-3.98%

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