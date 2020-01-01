Токеномика Space Nation (OIK)

Токеномика Space Nation (OIK)

Откройте для себя ключевую информацию о Space Nation (OIK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Space Nation (OIK)

Space Nation – новатор в индустрии развлечений, представляющий метавселенную нового поколения, в которой органично сочетаются игры, искусственный интеллект и устойчивая виртуальная экономика. Метавселенная неизбежна, и, помимо технологий и контента, ее основой является простой, эффективный и стабильный экономический цикл. В основе концепции Space Nation лежит ее флагманская MMORPG Web3, создающая открытую и динамичную экосистему, в которой геймеры и искусственный интеллект сосуществуют в огромной, захватывающей вселенной. Расширяя свою деятельность за счет множества игр, трансмедийных историй и других медиаформатов, Space Nation стремится создать метавселенную, способную принять сотни миллионов пользователей и установить новую планку для виртуальных миров.

Официальный сайт:
https://spacenation.online/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7

Токеномика и анализ цен Space Nation (OIK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Space Nation (OIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,94M
$ 10,94M$ 10,94M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 165,79M
$ 165,79M$ 165,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,4
$ 0,4$ 0,4
Исторический минимум:
$ 0,01431035188800632
$ 0,01431035188800632$ 0,01431035188800632
Текущая цена:
$ 0,066
$ 0,066$ 0,066

Токеномика Space Nation (OIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Space Nation (OIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OIK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OIK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OIK, изучите текущую цену OIK!

Как купить OIK

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История цены Space Nation (OIK)

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