Токеномика Space Nation (OIK)
Информация о Space Nation (OIK)
Space Nation – новатор в индустрии развлечений, представляющий метавселенную нового поколения, в которой органично сочетаются игры, искусственный интеллект и устойчивая виртуальная экономика. Метавселенная неизбежна, и, помимо технологий и контента, ее основой является простой, эффективный и стабильный экономический цикл. В основе концепции Space Nation лежит ее флагманская MMORPG Web3, создающая открытую и динамичную экосистему, в которой геймеры и искусственный интеллект сосуществуют в огромной, захватывающей вселенной. Расширяя свою деятельность за счет множества игр, трансмедийных историй и других медиаформатов, Space Nation стремится создать метавселенную, способную принять сотни миллионов пользователей и установить новую планку для виртуальных миров.
Токеномика и анализ цен Space Nation (OIK)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Space Nation (OIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Space Nation (OIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Space Nation (OIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов OIK, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов OIK.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 OIK = 0,066 USD