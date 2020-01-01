Токеномика Space Nation (OIK) Откройте для себя ключевую информацию о Space Nation (OIK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Space Nation (OIK) Space Nation – новатор в индустрии развлечений, представляющий метавселенную нового поколения, в которой органично сочетаются игры, искусственный интеллект и устойчивая виртуальная экономика. Метавселенная неизбежна, и, помимо технологий и контента, ее основой является простой, эффективный и стабильный экономический цикл. В основе концепции Space Nation лежит ее флагманская MMORPG Web3, создающая открытую и динамичную экосистему, в которой геймеры и искусственный интеллект сосуществуют в огромной, захватывающей вселенной. Расширяя свою деятельность за счет множества игр, трансмедийных историй и других медиаформатов, Space Nation стремится создать метавселенную, способную принять сотни миллионов пользователей и установить новую планку для виртуальных миров. Официальный сайт: https://spacenation.online/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7 Купить OIK сейчас!

Токеномика и анализ цен Space Nation (OIK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Space Nation (OIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,94M $ 10,94M $ 10,94M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 165,79M $ 165,79M $ 165,79M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,4 $ 0,4 $ 0,4 Исторический минимум: $ 0,01431035188800632 $ 0,01431035188800632 $ 0,01431035188800632 Текущая цена: $ 0,066 $ 0,066 $ 0,066 Узнайте больше о цене Space Nation (OIK)

Токеномика Space Nation (OIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Space Nation (OIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OIK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OIK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OIK, изучите текущую цену OIK!

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