Токеномика Net Zero Climate (NZC)
Информация о Net Zero Climate (NZC)
По мере усиления климатического кризиса растет число добровольных проектов, направленных на сокращение выбросов углерода, что приводит к росту рынка углеродных кредитов. Проект GESIA внедрил блокчейн-майннет для повышения прозрачности деятельности по поглощению и сокращению выбросов углерода и планирует запустить токен NZC и биржу углеродных кредитов в 4 квартале 2024 года. Токен NZC будет использоваться для торговли в сети BNB и для торговли углеродными кредитами в сети GESIA. Кроме того, во втором квартале 2024 года было запущено приложение для пожертвований Carbon Monster, а в третьем квартале 2024 года планируется выпуск кошелька углеродных сертификатов, который позволит пользователям токенизировать и хранить углеродные кредиты. В 4 квартале 2024 года будет запущена углеродная биржа GESIA X, позволяющая торговать токенизированными углеродными кредитами.
Токеномика и анализ цен Net Zero Climate (NZC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Net Zero Climate (NZC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Net Zero Climate (NZC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Net Zero Climate (NZC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NZC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NZC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 NZC = 0,02033 USD