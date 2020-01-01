Токеномика Net Zero Climate (NZC)

Токеномика Net Zero Climate (NZC)

Откройте для себя ключевую информацию о Net Zero Climate (NZC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Net Zero Climate (NZC)

По мере усиления климатического кризиса растет число добровольных проектов, направленных на сокращение выбросов углерода, что приводит к росту рынка углеродных кредитов. Проект GESIA внедрил блокчейн-майннет для повышения прозрачности деятельности по поглощению и сокращению выбросов углерода и планирует запустить токен NZC и биржу углеродных кредитов в 4 квартале 2024 года. Токен NZC будет использоваться для торговли в сети BNB и для торговли углеродными кредитами в сети GESIA. Кроме того, во втором квартале 2024 года было запущено приложение для пожертвований Carbon Monster, а в третьем квартале 2024 года планируется выпуск кошелька углеродных сертификатов, который позволит пользователям токенизировать и хранить углеродные кредиты. В 4 квартале 2024 года будет запущена углеродная биржа GESIA X, позволяющая торговать токенизированными углеродными кредитами.

Официальный сайт:
https://www.gesia.io
Whitepaper:
https://gesia-project-whitepaper-en.gesia.io
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x719deb67fec9b4c7233b0cf6415f5dc80b6c62d3

Токеномика и анализ цен Net Zero Climate (NZC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Net Zero Climate (NZC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 5
$ 5$ 5
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,02033
$ 0,02033$ 0,02033

Токеномика Net Zero Climate (NZC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Net Zero Climate (NZC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NZC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NZC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NZC, изучите текущую цену NZC!

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История цены Net Zero Climate (NZC)

Анализ истории цены NZC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.