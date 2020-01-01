Токеномика Net Zero Climate (NZC) Откройте для себя ключевую информацию о Net Zero Climate (NZC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Net Zero Climate (NZC) По мере усиления климатического кризиса растет число добровольных проектов, направленных на сокращение выбросов углерода, что приводит к росту рынка углеродных кредитов. Проект GESIA внедрил блокчейн-майннет для повышения прозрачности деятельности по поглощению и сокращению выбросов углерода и планирует запустить токен NZC и биржу углеродных кредитов в 4 квартале 2024 года. Токен NZC будет использоваться для торговли в сети BNB и для торговли углеродными кредитами в сети GESIA. Кроме того, во втором квартале 2024 года было запущено приложение для пожертвований Carbon Monster, а в третьем квартале 2024 года планируется выпуск кошелька углеродных сертификатов, который позволит пользователям токенизировать и хранить углеродные кредиты. В 4 квартале 2024 года будет запущена углеродная биржа GESIA X, позволяющая торговать токенизированными углеродными кредитами. Официальный сайт: https://www.gesia.io Whitepaper: https://gesia-project-whitepaper-en.gesia.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x719deb67fec9b4c7233b0cf6415f5dc80b6c62d3 Купить NZC сейчас!

Токеномика и анализ цен Net Zero Climate (NZC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Net Zero Climate (NZC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5 $ 5 $ 5 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,02033 $ 0,02033 $ 0,02033 Узнайте больше о цене Net Zero Climate (NZC)

Токеномика Net Zero Climate (NZC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Net Zero Climate (NZC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NZC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NZC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NZC, изучите текущую цену NZC!

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