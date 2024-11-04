Что такое Net Zero Climate (NZC)

По мере усиления климатического кризиса растет число добровольных проектов, направленных на сокращение выбросов углерода, что приводит к росту рынка углеродных кредитов. Проект GESIA внедрил блокчейн-майннет для повышения прозрачности деятельности по поглощению и сокращению выбросов углерода и планирует запустить токен NZC и биржу углеродных кредитов в 4 квартале 2024 года. Токен NZC будет использоваться для торговли в сети BNB и для торговли углеродными кредитами в сети GESIA. Кроме того, во втором квартале 2024 года было запущено приложение для пожертвований Carbon Monster, а в третьем квартале 2024 года планируется выпуск кошелька углеродных сертификатов, который позволит пользователям токенизировать и хранить углеродные кредиты. В 4 квартале 2024 года будет запущена углеродная биржа GESIA X, позволяющая торговать токенизированными углеродными кредитами.

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