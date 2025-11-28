METTI Token (MTT) — это мультифункциональный токен в экосистеме OMET/ONFA, который используется для платежей, торговли, стейкинга и получения эксклюзивных преимуществ, таких как участие в программах FOMO, мини-гонках и покупка NFT-пакетов для майнинга. MTT также служит токеном управления, позволяя сообществу голосовать по ключевым решениям, а его мультичейн-возможности обеспечивают плавный своп как на DEX-, так и на CEX-платформах. Благодаря дефляционной модели токеномики, ончейн-прозрачности, масштабируемым приложениям и подходу, ориентированному на сообщество, MTT стремится создать устойчивую ценность, тесно связанную с практичными, реальными продуктами и услугами.