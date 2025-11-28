Токеномика Metti Token (MTT)

Токеномика Metti Token (MTT)

Откройте для себя ключевую информацию о Metti Token (MTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:24:39 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Metti Token (MTT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metti Token (MTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00M
$ 5,00M$ 5,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 240,55M
$ 240,55M$ 240,55M
Исторический максимум:
$ 210,26
$ 210,26$ 210,26
Исторический минимум:
$ 3,009680156954041
$ 3,009680156954041$ 3,009680156954041
Текущая цена:
$ 48,11
$ 48,11$ 48,11

Информация о Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) — это мультифункциональный токен в экосистеме OMET/ONFA, который используется для платежей, торговли, стейкинга и получения эксклюзивных преимуществ, таких как участие в программах FOMO, мини-гонках и покупка NFT-пакетов для майнинга. MTT также служит токеном управления, позволяя сообществу голосовать по ключевым решениям, а его мультичейн-возможности обеспечивают плавный своп как на DEX-, так и на CEX-платформах. Благодаря дефляционной модели токеномики, ончейн-прозрачности, масштабируемым приложениям и подходу, ориентированному на сообщество, MTT стремится создать устойчивую ценность, тесно связанную с практичными, реальными продуктами и услугами.

Официальный сайт:
https://onfa.io/
Whitepaper:
https://wiki.onfa.io/introduction-omet-and-mtt
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x166c52d0633484c9ac0203dcbdc97bc32aaef720

Токеномика Metti Token (MTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Metti Token (MTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MTT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MTT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTT, изучите текущую цену MTT!

