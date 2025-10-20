Текущая цена Project Merlin сегодня составляет 0.008 USD. Следите за обновлениями цены MRLN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MRLN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Project Merlin сегодня составляет 0.008 USD. Следите за обновлениями цены MRLN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MRLN прямо сейчас на MEXC.

Страница обновлена: 2025-10-23 22:52:59 (UTC+8)

Текущая цена Project Merlin (MRLN) составляет $ 0,008. За последние 24 часа MRLN торговался в диапазоне от $ 0,008 до $ 0,008, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MRLN за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, MRLN изменился на 0,00% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Project Merlin (MRLN)

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 6,40M
$ 6,40M$ 6,40M

--
----

800 000 000
800 000 000 800 000 000

ARB

Текущая рыночная капитализация Project Merlin составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение MRLN составляет --, а общее предложение – 800000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,40M.

История цен Project Merlin (MRLN) в USD

Отслеживайте изменения цены Project Merlin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 00,00%
30 дней$ -0,00651-44,87%
60 дней$ -0,017-68,00%
90 дней$ -0,017-68,00%
Изменение цены Project Merlin сегодня

Сегодня для MRLN зафиксировано изменение $ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Project Merlin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00651 (-44,87%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Project Merlin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MRLN изменился на $ -0,017 (-68,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Project Merlin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,017 (-68,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Project Merlin (MRLN)?

Просмотеть страницу истории цен Project Merlin.

Что такое Project Merlin (MRLN)

Project Merlin – это модульная децентрализованная экосистема, которая расширяет возможности предпринимателей, инвесторов и сообществ за счет объединения инфраструктуры блокчейна с управлением на основе DAO. Построенная на базе четырех основных платформ – краудфандинга, рынка фрилансеров GIG, вовлечения сообщества и стартовой площадки IDO – она предлагает комплексную инфраструктуру Web3, охватывающую подачу идей, их оценку, финансирование, реализацию и рост сообщества.

Project Merlin доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Project Merlin. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MRLN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Project Merlin в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Project Merlin простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Project Merlin (USD)

Сколько будет стоить Project Merlin (MRLN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Project Merlin (MRLN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Project Merlin.

Проверьте прогноз цены Project Merlin!

Токеномика Project Merlin (MRLN)

Понимание токеномики Project Merlin (MRLN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MRLN прямо сейчас!

Как купить Project Merlin (MRLN)

Ищете как купить Project Merlin? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Project Merlin на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Для более глубокого понимания Project Merlin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Project Merlin

Сколько стоит Project Merlin (MRLN) на сегодня?
Актуальная цена MRLN в USD – 0,008 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MRLN в USD?
Текущая цена MRLN в USD составляет $ 0,008. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Project Merlin?
Рыночная капитализация MRLN составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MRLN?
Циркулирующее предложение MRLN составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MRLN?
MRLN достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена MRLN за все время (ATL)?
MRLN достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов MRLN?
Объем торгов за последние 24 часа для MRLN составляет $ 0,00 USD.
Вырастет ли MRLN в цене в этом году?
MRLN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MRLN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Project Merlin (MRLN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

