Токеномика и анализ цен Project Merlin (MRLN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Project Merlin (MRLN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 190,40K $ 190,40K $ 190,40K Исторический максимум: $ 0,10386 $ 0,10386 $ 0,10386 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000238 $ 0,000238 $ 0,000238 Узнайте больше о цене Project Merlin (MRLN) Купить MRLN сейчас!

Информация о Project Merlin (MRLN) Project Merlin – это модульная децентрализованная экосистема, которая расширяет возможности предпринимателей, инвесторов и сообществ за счет объединения инфраструктуры блокчейна с управлением на основе DAO. Построенная на базе четырех основных платформ – краудфандинга, рынка фрилансеров GIG, вовлечения сообщества и стартовой площадки IDO – она предлагает комплексную инфраструктуру Web3, охватывающую подачу идей, их оценку, финансирование, реализацию и рост сообщества. Официальный сайт: https://projectmerlin.io Whitepaper: https://projectmerlin.io/assets/pdf/Project%20Merlin%20Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x0b3547cd0e14e7d42f8921b0c370fdfd708bff6c

Токеномика Project Merlin (MRLN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Project Merlin (MRLN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MRLN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MRLN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MRLN, изучите текущую цену MRLN!

Как купить MRLN Заинтересованы в добавлении Project Merlin (MRLN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MRLN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MRLN на MEXC прямо сейчас! История цены Project Merlin (MRLN) Анализ истории цены MRLN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MRLN прямо сейчас! Прогноз цены MRLN Хотите узнать, куда может двигаться MRLN? Наша страница прогноза цены MRLN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MRLN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

