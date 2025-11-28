Токеномика Project Merlin (MRLN)

Откройте для себя ключевую информацию о Project Merlin (MRLN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:59:14 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Project Merlin (MRLN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Project Merlin (MRLN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 800,00M
$ 800,00M$ 800,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 190,40K
$ 190,40K$ 190,40K
Исторический максимум:
$ 0,10386
$ 0,10386$ 0,10386
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,000238
$ 0,000238$ 0,000238

Информация о Project Merlin (MRLN)

Project Merlin – это модульная децентрализованная экосистема, которая расширяет возможности предпринимателей, инвесторов и сообществ за счет объединения инфраструктуры блокчейна с управлением на основе DAO. Построенная на базе четырех основных платформ – краудфандинга, рынка фрилансеров GIG, вовлечения сообщества и стартовой площадки IDO – она предлагает комплексную инфраструктуру Web3, охватывающую подачу идей, их оценку, финансирование, реализацию и рост сообщества.

Официальный сайт:
https://projectmerlin.io
Whitepaper:
https://projectmerlin.io/assets/pdf/Project%20Merlin%20Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x0b3547cd0e14e7d42f8921b0c370fdfd708bff6c

Токеномика Project Merlin (MRLN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Project Merlin (MRLN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MRLN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MRLN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MRLN, изучите текущую цену MRLN!

