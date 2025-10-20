Текущая цена Marinade Finance сегодня составляет 0.1103 USD. Следите за обновлениями цены MNDE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MNDE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Marinade Finance сегодня составляет 0.1103 USD. Следите за обновлениями цены MNDE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MNDE прямо сейчас на MEXC.

График цены Marinade Finance (MNDE) в реальном времени
Информация о ценах Marinade Finance (MNDE) (USD)

Текущая цена Marinade Finance (MNDE) составляет $ 0,1103. За последние 24 часа MNDE торговался в диапазоне от $ 0,1057 до $ 0,1105, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MNDE за все время составляет $ 0,6674570026607753, а минимальная – $ 0,028223705314342616.

Что касается краткосрочной динамики, MNDE изменился на 0,00% за последний час, на +2,22% за 24 часа и на -5,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Marinade Finance (MNDE)

Текущая рыночная капитализация Marinade Finance составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 54,74K. Циркулируещее обращение MNDE составляет 0,00, а общее предложение – 700000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 77,21M.

История цен Marinade Finance (MNDE) в USD

Отслеживайте изменения цены Marinade Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,002398+2,22%
30 дней$ -0,0281-20,31%
60 дней$ +0,0203+22,55%
90 дней$ +0,0203+22,55%
Изменение цены Marinade Finance сегодня

Сегодня для MNDE зафиксировано изменение $ +0,002398 (+2,22%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Marinade Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0281 (-20,31%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Marinade Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MNDE изменился на $ +0,0203 (+22,55%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Marinade Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0203 (+22,55%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Marinade Finance (MNDE)?

Просмотеть страницу истории цен Marinade Finance.

Что такое Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) – ведущий некостодиальный стейкинг-протокол в сети Solana, предлагающий как ликвидный, так и нативный стейкинг. С TVL более 2 млрд долларов Marinade помогает пользователям максимизировать доходность, участвовать в Solana DeFi с mSOL и одновременно поддерживать децентрализацию через сотни валидаторов.

Marinade Finance доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Marinade Finance. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MNDE, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Marinade Finance в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Marinade Finance простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Marinade Finance (USD)

Сколько будет стоить Marinade Finance (MNDE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Marinade Finance (MNDE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Marinade Finance.

Проверьте прогноз цены Marinade Finance!

Токеномика Marinade Finance (MNDE)

Понимание токеномики Marinade Finance (MNDE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MNDE прямо сейчас!

Как купить Marinade Finance (MNDE)

Ищете как купить Marinade Finance? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Marinade Finance на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MNDE на местную валюту

Источники Marinade Finance

Для более глубокого понимания Marinade Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Marinade Finance
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Marinade Finance

Сколько стоит Marinade Finance (MNDE) на сегодня?
Актуальная цена MNDE в USD – 0,1103 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MNDE в USD?
Текущая цена MNDE в USD составляет $ 0,1103. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Marinade Finance?
Рыночная капитализация MNDE составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MNDE?
Циркулирующее предложение MNDE составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MNDE?
MNDE достиг максимальной цены (ATH) в 0,6674570026607753 USD.
Какова была минимальная цена MNDE за все время (ATL)?
MNDE достиг минимальной цены (ATL) в 0,028223705314342616 USD.
Каков объем торгов MNDE?
Объем торгов за последние 24 часа для MNDE составляет $ 54,74K USD.
Вырастет ли MNDE в цене в этом году?
MNDE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MNDE для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

