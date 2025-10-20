Что такое Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) – ведущий некостодиальный стейкинг-протокол в сети Solana, предлагающий как ликвидный, так и нативный стейкинг. С TVL более 2 млрд долларов Marinade помогает пользователям максимизировать доходность, участвовать в Solana DeFi с mSOL и одновременно поддерживать децентрализацию через сотни валидаторов.

Прогноз цены Marinade Finance (USD)

Сколько будет стоить Marinade Finance (MNDE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Marinade Finance (MNDE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Marinade Finance.

Проверьте прогноз цены Marinade Finance!

Токеномика Marinade Finance (MNDE)

Понимание токеномики Marinade Finance (MNDE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MNDE прямо сейчас!

Как купить Marinade Finance (MNDE)

Ищете как купить Marinade Finance? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Marinade Finance на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MNDE на местную валюту

Источники Marinade Finance

Для более глубокого понимания Marinade Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Marinade Finance Сколько стоит Marinade Finance (MNDE) на сегодня? Актуальная цена MNDE в USD – 0,1103 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MNDE в USD? $ 0,1103 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MNDE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Marinade Finance? Рыночная капитализация MNDE составляет $ 0,00 USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MNDE? Циркулирующее предложение MNDE составляет 0,00 USD . Какова была максимальная цена (ATH) MNDE? MNDE достиг максимальной цены (ATH) в 0,6674570026607753 USD . Какова была минимальная цена MNDE за все время (ATL)? MNDE достиг минимальной цены (ATL) в 0,028223705314342616 USD . Каков объем торгов MNDE? Объем торгов за последние 24 часа для MNDE составляет $ 54,74K USD . Вырастет ли MNDE в цене в этом году? MNDE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MNDE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Marinade Finance (MNDE)

