Токеномика Marinade Finance (MNDE)

Откройте для себя ключевую информацию о Marinade Finance (MNDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:08:04 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Marinade Finance (MNDE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Marinade Finance (MNDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00
Общее предложение:
$ 700,00M
$ 700,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 49,02M
$ 49,02M
Исторический максимум:
$ 0,28
$ 0,28
Исторический минимум:
$ 0,028223705314342616
$ 0,028223705314342616
Текущая цена:
$ 0,07003
$ 0,07003

Информация о Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) – ведущий некостодиальный стейкинг-протокол в сети Solana, предлагающий как ликвидный, так и нативный стейкинг. С TVL более 2 млрд долларов Marinade помогает пользователям максимизировать доходность, участвовать в Solana DeFi с mSOL и одновременно поддерживать децентрализацию через сотни валидаторов.

Официальный сайт:
https://marinade.finance/
Whitepaper:
https://docs.marinade.finance/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/MNDEFzGvMt87ueuHvVU9VcTqsAP5b3fTGPsHuuPA5ey

Токеномика Marinade Finance (MNDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Marinade Finance (MNDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MNDE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MNDE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNDE, изучите текущую цену MNDE!

Как купить MNDE

Заинтересованы в добавлении Marinade Finance (MNDE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MNDE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Marinade Finance (MNDE)

Анализ истории цены MNDE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MNDE

Хотите узнать, куда может двигаться MNDE? Наша страница прогноза цены MNDE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

