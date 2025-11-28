Что такое MNDE

Токеномика и анализ цен Marinade Finance (MNDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Marinade Finance (MNDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,02M $ 49,02M $ 49,02M Исторический максимум: $ 0,28 $ 0,28 $ 0,28 Исторический минимум: $ 0,028223705314342616 $ 0,028223705314342616 $ 0,028223705314342616 Текущая цена: $ 0,07003 $ 0,07003 $ 0,07003 Узнайте больше о цене Marinade Finance (MNDE) Купить MNDE сейчас!

Информация о Marinade Finance (MNDE) Marinade Finance (marinade.finance) – ведущий некостодиальный стейкинг-протокол в сети Solana, предлагающий как ликвидный, так и нативный стейкинг. С TVL более 2 млрд долларов Marinade помогает пользователям максимизировать доходность, участвовать в Solana DeFi с mSOL и одновременно поддерживать децентрализацию через сотни валидаторов. Официальный сайт: https://marinade.finance/ Whitepaper: https://docs.marinade.finance/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/MNDEFzGvMt87ueuHvVU9VcTqsAP5b3fTGPsHuuPA5ey

Токеномика Marinade Finance (MNDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Marinade Finance (MNDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNDE, изучите текущую цену MNDE!

Как купить MNDE Заинтересованы в добавлении Marinade Finance (MNDE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MNDE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MNDE на MEXC прямо сейчас! История цены Marinade Finance (MNDE) Анализ истории цены MNDE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MNDE прямо сейчас! Прогноз цены MNDE Хотите узнать, куда может двигаться MNDE? Наша страница прогноза цены MNDE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MNDE прямо сейчас!

