MiL.k Курс (MLK)

Текущая цена 1 MLK в USD:

$0,1003
$0,1003$0,1003
-0,88%1D
USD
График цены MiL.k (MLK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:51:38 (UTC+8)

Информация о ценах MiL.k (MLK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0977
$ 0,0977$ 0,0977
Мин 24Ч
$ 0,1064
$ 0,1064$ 0,1064
Макс 24Ч

$ 0,0977
$ 0,0977$ 0,0977

$ 0,1064
$ 0,1064$ 0,1064

$ 4,33902357
$ 4,33902357$ 4,33902357

$ 0,10089465963392259
$ 0,10089465963392259$ 0,10089465963392259

0,00%

-0,88%

-8,99%

-8,99%

Текущая цена MiL.k (MLK) составляет $ 0,1003. За последние 24 часа MLK торговался в диапазоне от $ 0,0977 до $ 0,1064, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MLK за все время составляет $ 4,33902357, а минимальная – $ 0,10089465963392259.

Что касается краткосрочной динамики, MLK изменился на 0,00% за последний час, на -0,88% за 24 часа и на -8,99% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MiL.k (MLK)

No.480

$ 50,62M
$ 50,62M$ 50,62M

$ 53,17K
$ 53,17K$ 53,17K

$ 98,92M
$ 98,92M$ 98,92M

504,65M
504,65M 504,65M

986 245 419
986 245 419 986 245 419

986 245 419
986 245 419 986 245 419

51,16%

ARB

Текущая рыночная капитализация MiL.k составляет $ 50,62M, при 24-часовом объеме торгов $ 53,17K. Циркулируещее обращение MLK составляет 504,65M, а общее предложение – 986245419. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 98,92M.

История цен MiL.k (MLK) в USD

Отслеживайте изменения цены MiL.k за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0008905-0,88%
30 дней$ -0,0384-27,69%
60 дней$ -0,0522-34,23%
90 дней$ +0,0503+100,60%
Изменение цены MiL.k сегодня

Сегодня для MLK зафиксировано изменение $ -0,0008905 (-0,88%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MiL.k за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0384 (-27,69%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MiL.k за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MLK изменился на $ -0,0522 (-34,23%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MiL.k за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0503 (+100,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MiL.k (MLK)?

Просмотеть страницу истории цен MiL.k.

Что такое MiL.k (MLK)

MiL.k доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в MiL.k. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MLK, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о MiL.k в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки MiL.k простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены MiL.k (USD)

Сколько будет стоить MiL.k (MLK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MiL.k (MLK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MiL.k.

Проверьте прогноз цены MiL.k!

Токеномика MiL.k (MLK)

Понимание токеномики MiL.k (MLK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MLK прямо сейчас!

Как купить MiL.k (MLK)

Ищете как купить MiL.k? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести MiL.k на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники MiL.k

Для более глубокого понимания MiL.k рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт MiL.k
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MiL.k

Сколько стоит MiL.k (MLK) на сегодня?
Актуальная цена MLK в USD – 0,1003 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MLK в USD?
Текущая цена MLK в USD составляет $ 0,1003. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MiL.k?
Рыночная капитализация MLK составляет $ 50,62M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MLK?
Циркулирующее предложение MLK составляет 504,65M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MLK?
MLK достиг максимальной цены (ATH) в 4,33902357 USD.
Какова была минимальная цена MLK за все время (ATL)?
MLK достиг минимальной цены (ATL) в 0,10089465963392259 USD.
Каков объем торгов MLK?
Объем торгов за последние 24 часа для MLK составляет $ 53,17K USD.
Вырастет ли MLK в цене в этом году?
MLK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MLK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:51:38 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

