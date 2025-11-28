Что такое MLK

Токеномика MiL.k (MLK) Откройте для себя ключевую информацию о MiL.k (MLK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен MiL.k (MLK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MiL.k (MLK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41,49M $ 41,49M $ 41,49M Общее предложение: $ 986,25M $ 986,25M $ 986,25M Оборотное предложение: $ 513,59M $ 513,59M $ 513,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 79,68M $ 79,68M $ 79,68M Исторический максимум: $ 0,203 $ 0,203 $ 0,203 Исторический минимум: $ 0,07570726303569286 $ 0,07570726303569286 $ 0,07570726303569286 Текущая цена: $ 0,08079 $ 0,08079 $ 0,08079 Узнайте больше о цене MiL.k (MLK) Купить MLK сейчас!

Информация о MiL.k (MLK) Официальный сайт: http://milkalliance.io/ Whitepaper: https://milkalliance.io/docs/whitepaper/white_paper_MLK_0.9.8_ENG.pdf Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x374c5FB7979d5fDBAAd2d95409e235e5CBdfD43C

Токеномика MiL.k (MLK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MiL.k (MLK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MLK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MLK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MLK, изучите текущую цену MLK!

История цены MiL.k (MLK) Анализ истории цены MLK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

