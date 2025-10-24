Согласно вашему прогнозу, Meta Platforms потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 735,38.

Согласно вашему прогнозу, Meta Platforms потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 772,149.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена METAON составляет $ 810,7564 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена METAON в 2028 году составит $ 851,2942 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена METAON в 2029 году составит $ 893,8589 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена METAON в 2030 году составит $ 938,5519 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Meta Platforms потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 1 528,8022.

В 2050 году цена Meta Platforms потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 2 490,2576.