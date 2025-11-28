Что такое LITAS

Токеномика и анализ цен LITAS (LITAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LITAS (LITAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,75M $ 24,75M $ 24,75M Исторический максимум: $ 0,8299 $ 0,8299 $ 0,8299 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,2475 $ 0,2475 $ 0,2475 Узнайте больше о цене LITAS (LITAS) Купить LITAS сейчас!

Информация о LITAS (LITAS) Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns. Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns. Официальный сайт: https://litas.io/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1anrIDkB8AkIy3COgw5XAaOfsb9a2JiFj5EUaK6DEurQ/edit?tab=t.0#heading=h.81se9b2fpcry Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xfa63503f9e61fd59cbea137c122fa55c2daff14a

Токеномика LITAS (LITAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LITAS (LITAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LITAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LITAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LITAS, изучите текущую цену LITAS!

История цены LITAS (LITAS) Анализ истории цены LITAS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены LITAS Хотите узнать, куда может двигаться LITAS? Наша страница прогноза цены LITAS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

