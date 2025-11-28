Токеномика Bitlight Labs (LIGHT)

Откройте для себя ключевую информацию о Bitlight Labs (LIGHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:58:26 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Bitlight Labs (LIGHT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitlight Labs (LIGHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 44,90M
$ 44,90M
Общее предложение:
$ 420,00M
$ 420,00M
Оборотное предложение:
$ 43,06M
$ 43,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 437,93M
$ 437,93M
Исторический максимум:
$ 2,8579
$ 2,8579
Исторический минимум:
$ 0,5392876430024418
$ 0,5392876430024418
Текущая цена:
$ 1,0427
$ 1,0427

Информация о Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, основной участник и крупнейшая команда разработчиков протокола RGB, создает нативные смарт-контракты и токенизированные фиатные протоколы в сети Lightning Network.

Официальный сайт:
https://bitlightlabs.com/
Whitepaper:
https://blog.bitlightlabs.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Токеномика Bitlight Labs (LIGHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bitlight Labs (LIGHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LIGHT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LIGHT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIGHT, изучите текущую цену LIGHT!

