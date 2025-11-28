Что такое LIGHT

Токеномика Bitlight Labs (LIGHT) Откройте для себя ключевую информацию о Bitlight Labs (LIGHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Bitlight Labs (LIGHT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitlight Labs (LIGHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,90M Общее предложение: $ 420,00M Оборотное предложение: $ 43,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 437,93M Исторический максимум: $ 2,8579 Исторический минимум: $ 0,5392876430024418 Текущая цена: $ 1,0427

Информация о Bitlight Labs (LIGHT) Bitlight Labs, основной участник и крупнейшая команда разработчиков протокола RGB, создает нативные смарт-контракты и токенизированные фиатные протоколы в сети Lightning Network. Bitlight Labs, основной участник и крупнейшая команда разработчиков протокола RGB, создает нативные смарт-контракты и токенизированные фиатные протоколы в сети Lightning Network. Официальный сайт: https://bitlightlabs.com/ Whitepaper: https://blog.bitlightlabs.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Токеномика Bitlight Labs (LIGHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitlight Labs (LIGHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIGHT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIGHT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIGHT, изучите текущую цену LIGHT!

Как купить LIGHT Заинтересованы в добавлении Bitlight Labs (LIGHT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LIGHT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. История цены Bitlight Labs (LIGHT) Анализ истории цены LIGHT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены LIGHT Хотите узнать, куда может двигаться LIGHT? Наша страница прогноза цены LIGHT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

