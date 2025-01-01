Токеномика LF Labs (LF) Откройте для себя ключевую информацию о LF Labs (LF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LF Labs (LF) Развитие Web3 через стратегические инвестиции и партнеров по ликвидности. Экосистема LF: Инвестиционная лаборатория, Кошелек, DEX, Маркет-мейкинг. Официальный сайт: http://lflabs.fund/ Whitepaper: https://lflabs.fund/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x957c7fa189a408e78543113412f6ae1a9b4022c4 Купить LF сейчас!

Токеномика и анализ цен LF Labs (LF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LF Labs (LF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,98B $ 2,98B $ 2,98B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,86M $ 5,86M $ 5,86M Исторический максимум: $ 0,001139 $ 0,001139 $ 0,001139 Исторический минимум: $ 0,000386313539695602 $ 0,000386313539695602 $ 0,000386313539695602 Текущая цена: $ 0,000586 $ 0,000586 $ 0,000586 Узнайте больше о цене LF Labs (LF)

Токеномика LF Labs (LF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LF Labs (LF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LF, изучите текущую цену LF!

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