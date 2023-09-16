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Logistic Fundamental

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Проект глобальной дистрибуции LF (Logistic Fundamental) уделяет внимание существующей глобальной дистрибуции, в том числе рынку электронной коммерции, и стремится открыть новую эру на децентрализованном рынке электронной коммерции и глобальном рынке дистрибуции с использованием технологии блокчейн. Проект LF направлен на то, чтобы продвигать корейские товары в мире и стать центром безграничного глобального рынка электронной коммерции, служа связующим звеном для продвижения превосходных корейских товаров красоты/еды/моды для потребителей по всему миру.
Обзор
Название криптовалюты
LF
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
30,000,000
Книга ордеров
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Торговля LF_USDT приостановлена.
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