Проект глобальной дистрибуции LF (Logistic Fundamental) уделяет внимание существующей глобальной дистрибуции, в том числе рынку электронной коммерции, и стремится открыть новую эру на децентрализованном рынке электронной коммерции и глобальном рынке дистрибуции с использованием технологии блокчейн. Проект LF направлен на то, чтобы продвигать корейские товары в мире и стать центром безграничного глобального рынка электронной коммерции, служа связующим звеном для продвижения превосходных корейских товаров красоты/еды/моды для потребителей по всему миру.