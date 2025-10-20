Текущая цена KLK Foundation сегодня составляет 0.4667 USD. Следите за обновлениями цены KLK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KLK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена KLK Foundation сегодня составляет 0.4667 USD. Следите за обновлениями цены KLK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KLK прямо сейчас на MEXC.

KLK Foundation Курс (KLK)

KLK Foundation Курс (KLK)

Текущая цена 1 KLK в USD:

$0.4667
$0.4667$0.4667
-1.62%1D
USD
График цены KLK Foundation (KLK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:43:33 (UTC+8)

Информация о ценах KLK Foundation (KLK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.4598
$ 0.4598$ 0.4598
Мин 24Ч
$ 0.4798
$ 0.4798$ 0.4798
Макс 24Ч

$ 0.4598
$ 0.4598$ 0.4598

$ 0.4798
$ 0.4798$ 0.4798

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-1.50%

-1.61%

-0.11%

-0.11%

Текущая цена KLK Foundation (KLK) составляет $ 0.4667. За последние 24 часа KLK торговался в диапазоне от $ 0.4598 до $ 0.4798, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KLK за все время составляет $ 0.631953236889443, а минимальная – $ 0.35187983578947896.

Что касается краткосрочной динамики, KLK изменился на -1.50% за последний час, на -1.61% за 24 часа и на -0.11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация KLK Foundation (KLK)

No.521

$ 46.67M
$ 46.67M$ 46.67M

$ 327.38K
$ 327.38K$ 327.38K

$ 466.70M
$ 466.70M$ 466.70M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

Текущая рыночная капитализация KLK Foundation составляет $ 46.67M, при 24-часовом объеме торгов $ 327.38K. Циркулируещее обращение KLK составляет 100.00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 466.70M.

История цен KLK Foundation (KLK) в USD

Отслеживайте изменения цены KLK Foundation за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.007685-1.61%
30 дней$ +0.003+0.64%
60 дней$ -0.0296-5.97%
90 дней$ +0.0927+24.78%
Изменение цены KLK Foundation сегодня

Сегодня для KLK зафиксировано изменение $ -0.007685 (-1.61%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены KLK Foundation за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0.003 (+0.64%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены KLK Foundation за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KLK изменился на $ -0.0296 (-5.97%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены KLK Foundation за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0.0927 (+24.78%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены KLK Foundation (KLK)?

Просмотеть страницу истории цен KLK Foundation.

Что такое KLK Foundation (KLK)

Фонд KLK переосмысливает будущее PayFi и управления цифровыми активами. Созданный для обслуживания институциональных инвесторов, прогрессивных компаний и частных пользователей, KLK предлагает бесшовные решения для трансграничных платежей, безопасное хранение виртуальных активов и финансовые сервисы нового поколения в экосистеме Web 3.0. KLK находится на передовой создания надежной, эффективной и инклюзивной финансовой инфраструктуры Web 3.0.

KLK Foundation доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в KLK Foundation. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга KLK, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о KLK Foundation в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки KLK Foundation простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены KLK Foundation (USD)

Сколько будет стоить KLK Foundation (KLK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов KLK Foundation (KLK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для KLK Foundation.

Проверьте прогноз цены KLK Foundation!

Токеномика KLK Foundation (KLK)

Понимание токеномики KLK Foundation (KLK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KLK прямо сейчас!

Как купить KLK Foundation (KLK)

Ищете как купить KLK Foundation? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести KLK Foundation на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

KLK на местную валюту

1 KLK Foundation (KLK) в VND
12,281.2105
1 KLK Foundation (KLK) в AUD
A$0.714051
1 KLK Foundation (KLK) в GBP
0.350025
1 KLK Foundation (KLK) в EUR
0.401362
1 KLK Foundation (KLK) в USD
$0.4667
1 KLK Foundation (KLK) в MYR
RM1.969474
1 KLK Foundation (KLK) в TRY
19.592066
1 KLK Foundation (KLK) в JPY
¥70.9384
1 KLK Foundation (KLK) в ARS
ARS$629.820984
1 KLK Foundation (KLK) в RUB
37.998714
1 KLK Foundation (KLK) в INR
40.980927
1 KLK Foundation (KLK) в IDR
Rp7,778.330222
1 KLK Foundation (KLK) в PHP
27.357954
1 KLK Foundation (KLK) в EGP
￡E.22.205586
1 KLK Foundation (KLK) в BRL
R$2.510846
1 KLK Foundation (KLK) в CAD
C$0.648713
1 KLK Foundation (KLK) в BDT
56.974736
1 KLK Foundation (KLK) в NGN
682.306066
1 KLK Foundation (KLK) в COP
$1,823.046875
1 KLK Foundation (KLK) в ZAR
R.8.07391
1 KLK Foundation (KLK) в UAH
19.55473
1 KLK Foundation (KLK) в TZS
T.Sh.1,158.060046
1 KLK Foundation (KLK) в VES
Bs98.007
1 KLK Foundation (KLK) в CLP
$441.9649
1 KLK Foundation (KLK) в PKR
Rs132.094768
1 KLK Foundation (KLK) в KZT
251.182607
1 KLK Foundation (KLK) в THB
฿15.284425
1 KLK Foundation (KLK) в TWD
NT$14.369693
1 KLK Foundation (KLK) в AED
د.إ1.712789
1 KLK Foundation (KLK) в CHF
Fr0.368693
1 KLK Foundation (KLK) в HKD
HK$3.626259
1 KLK Foundation (KLK) в AMD
֏178.536085
1 KLK Foundation (KLK) в MAD
.د.م4.321642
1 KLK Foundation (KLK) в MXN
$8.58728
1 KLK Foundation (KLK) в SAR
ريال1.750125
1 KLK Foundation (KLK) в ETB
Br70.667714
1 KLK Foundation (KLK) в KES
KSh60.269638
1 KLK Foundation (KLK) в JOD
د.أ0.3308903
1 KLK Foundation (KLK) в PLN
1.698788
1 KLK Foundation (KLK) в RON
лв2.039479
1 KLK Foundation (KLK) в SEK
kr4.377646
1 KLK Foundation (KLK) в BGN
лв0.784056
1 KLK Foundation (KLK) в HUF
Ft156.661856
1 KLK Foundation (KLK) в CZK
9.772698
1 KLK Foundation (KLK) в KWD
د.ك0.1428102
1 KLK Foundation (KLK) в ILS
1.535443
1 KLK Foundation (KLK) в BOB
Bs3.224897
1 KLK Foundation (KLK) в AZN
0.79339
1 KLK Foundation (KLK) в TJS
SM4.321642
1 KLK Foundation (KLK) в GEL
1.26009
1 KLK Foundation (KLK) в AOA
Kz425.429719
1 KLK Foundation (KLK) в BHD
.د.ب0.1754792
1 KLK Foundation (KLK) в BMD
$0.4667
1 KLK Foundation (KLK) в DKK
kr3.000881
1 KLK Foundation (KLK) в HNL
L12.255542
1 KLK Foundation (KLK) в MUR
21.244184
1 KLK Foundation (KLK) в NAD
$8.101912
1 KLK Foundation (KLK) в NOK
kr4.657666
1 KLK Foundation (KLK) в NZD
$0.812058
1 KLK Foundation (KLK) в PAB
B/.0.4667
1 KLK Foundation (KLK) в PGK
K1.96014
1 KLK Foundation (KLK) в QAR
ر.ق1.698788
1 KLK Foundation (KLK) в RSD
дин.47.118032
1 KLK Foundation (KLK) в UZS
soʻm5,622.890273
1 KLK Foundation (KLK) в ALL
L38.918113
1 KLK Foundation (KLK) в ANG
ƒ0.835393
1 KLK Foundation (KLK) в AWG
ƒ0.84006
1 KLK Foundation (KLK) в BBD
$0.9334
1 KLK Foundation (KLK) в BAM
KM0.784056
1 KLK Foundation (KLK) в BIF
Fr1,376.2983
1 KLK Foundation (KLK) в BND
$0.60671
1 KLK Foundation (KLK) в BSD
$0.4667
1 KLK Foundation (KLK) в JMD
$74.896016
1 KLK Foundation (KLK) в KHR
1,881.851075
1 KLK Foundation (KLK) в KMF
Fr197.8808
1 KLK Foundation (KLK) в LAK
10,145.651971
1 KLK Foundation (KLK) в LKR
රු141.638783
1 KLK Foundation (KLK) в MDL
L7.919899
1 KLK Foundation (KLK) в MGA
Ar2,092.82281
1 KLK Foundation (KLK) в MOP
P3.7336
1 KLK Foundation (KLK) в MVR
7.14051
1 KLK Foundation (KLK) в MWK
MK808.83777
1 KLK Foundation (KLK) в MZN
MT29.82213
1 KLK Foundation (KLK) в NPR
रु65.590018
1 KLK Foundation (KLK) в PYG
3,309.8364
1 KLK Foundation (KLK) в RWF
Fr677.1817
1 KLK Foundation (KLK) в SBD
$3.840941
1 KLK Foundation (KLK) в SCR
6.379789
1 KLK Foundation (KLK) в SRD
$18.523323
1 KLK Foundation (KLK) в SVC
$4.083625
1 KLK Foundation (KLK) в SZL
L8.101912
1 KLK Foundation (KLK) в TMT
m1.638117
1 KLK Foundation (KLK) в TND
د.ت1.3711646
1 KLK Foundation (KLK) в TTD
$3.164226
1 KLK Foundation (KLK) в UGX
Sh1,625.9828
1 KLK Foundation (KLK) в XAF
Fr263.2188
1 KLK Foundation (KLK) в XCD
$1.26009
1 KLK Foundation (KLK) в XOF
Fr263.2188
1 KLK Foundation (KLK) в XPF
Fr47.6034
1 KLK Foundation (KLK) в BWP
P6.25378
1 KLK Foundation (KLK) в BZD
$0.938067
1 KLK Foundation (KLK) в CVE
$44.411172
1 KLK Foundation (KLK) в DJF
Fr83.0726
1 KLK Foundation (KLK) в DOP
$29.612115
1 KLK Foundation (KLK) в DZD
د.ج60.885682
1 KLK Foundation (KLK) в FJD
$1.07341
1 KLK Foundation (KLK) в GNF
Fr4,057.9565
1 KLK Foundation (KLK) в GTQ
Q3.574922
1 KLK Foundation (KLK) в GYD
$97.63364
1 KLK Foundation (KLK) в ISK
kr56.9374

Источники KLK Foundation

Для более глубокого понимания KLK Foundation рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт KLK Foundation
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KLK Foundation

Сколько стоит KLK Foundation (KLK) на сегодня?
Актуальная цена KLK в USD – 0.4667 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KLK в USD?
Текущая цена KLK в USD составляет $ 0.4667. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация KLK Foundation?
Рыночная капитализация KLK составляет $ 46.67M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KLK?
Циркулирующее предложение KLK составляет 100.00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KLK?
KLK достиг максимальной цены (ATH) в 0.631953236889443 USD.
Какова была минимальная цена KLK за все время (ATL)?
KLK достиг минимальной цены (ATL) в 0.35187983578947896 USD.
Каков объем торгов KLK?
Объем торгов за последние 24 часа для KLK составляет $ 327.38K USD.
Вырастет ли KLK в цене в этом году?
KLK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KLK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:43:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии KLK Foundation (KLK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор KLK в USD

Сумма

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0.4667 USD

Торговля KLK

KLK/USDT
$0.4667
$0.4667$0.4667
-1.66%

