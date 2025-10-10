Токеномика KLK Foundation (KLK)

Токеномика KLK Foundation (KLK)

Откройте для себя ключевую информацию о KLK Foundation (KLK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Токеномика и анализ цен KLK Foundation (KLK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KLK Foundation (KLK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 46,06M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 460,60M
Исторический максимум:
$ 0,644
Исторический минимум:
$ 0,35187983578947896
Текущая цена:
$ 0,4606
Информация о KLK Foundation (KLK)

Фонд KLK переосмысливает будущее PayFi и управления цифровыми активами. Созданный для обслуживания институциональных инвесторов, прогрессивных компаний и частных пользователей, KLK предлагает бесшовные решения для трансграничных платежей, безопасное хранение виртуальных активов и финансовые сервисы нового поколения в экосистеме Web 3.0. KLK находится на передовой создания надежной, эффективной и инклюзивной финансовой инфраструктуры Web 3.0.

Официальный сайт:
https://klickl.vip/
Whitepaper:
https://klickl.vip/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x411049c6046be1be13ce80262fca723cccb67798

Токеномика KLK Foundation (KLK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KLK Foundation (KLK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KLK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KLK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLK, изучите текущую цену KLK!

