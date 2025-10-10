Токеномика KLK Foundation (KLK)
Информация о KLK Foundation (KLK)
Фонд KLK переосмысливает будущее PayFi и управления цифровыми активами. Созданный для обслуживания институциональных инвесторов, прогрессивных компаний и частных пользователей, KLK предлагает бесшовные решения для трансграничных платежей, безопасное хранение виртуальных активов и финансовые сервисы нового поколения в экосистеме Web 3.0. KLK находится на передовой создания надежной, эффективной и инклюзивной финансовой инфраструктуры Web 3.0.
Токеномика KLK Foundation (KLK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики KLK Foundation (KLK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов KLK, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов KLK.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLK, изучите текущую цену KLK!
История цены KLK Foundation (KLK)
Анализ истории цены KLK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены KLK
Хотите узнать, куда может двигаться KLK? Наша страница прогноза цены KLK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
