Токеномика KGEN (KGEN)

Откройте для себя ключевую информацию о KGEN (KGEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:39:25 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен KGEN (KGEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KGEN (KGEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 220,00M
$ 220,00M$ 220,00M
Исторический максимум:
$ 0,711
$ 0,711$ 0,711
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,22
$ 0,22$ 0,22

Информация о KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) – это децентрализованная глобальная игровая сеть, созданная для поддержки нового поколения игроков, начиная с развивающихся рынков Глобального Юга. В основе KGeN лежит децентрализованный уровень данных, доступный как игрокам, так и издателям, с прозрачным ончейн-механизмом репутации под названием Proof of Gamer (PoG). Эта технология гарантирует подлинность и проверяемость личности каждого игрока, его достижений и связей внутри сообщества.

Официальный сайт:
https://kgen.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/hk4x68ncce4cpssy
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xf3d5b4c34ed623478cc5141861776e6cf7ae3a1e

Токеномика KGEN (KGEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KGEN (KGEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KGEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KGEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KGEN, изучите текущую цену KGEN!

Как купить KGEN

Заинтересованы в добавлении KGEN (KGEN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KGEN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены KGEN (KGEN)

Анализ истории цены KGEN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KGEN

Хотите узнать, куда может двигаться KGEN? Наша страница прогноза цены KGEN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

