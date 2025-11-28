Kratos Gamer Network (KGeN) – это децентрализованная глобальная игровая сеть, созданная для поддержки нового поколения игроков, начиная с развивающихся рынков Глобального Юга. В основе KGeN лежит децентрализованный уровень данных, доступный как игрокам, так и издателям, с прозрачным ончейн-механизмом репутации под названием Proof of Gamer (PoG). Эта технология гарантирует подлинность и проверяемость личности каждого игрока, его достижений и связей внутри сообщества.