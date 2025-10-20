Текущая цена Karma Coin сегодня составляет 0.002025 USD. Следите за обновлениями цены KARMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KARMA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Karma Coin сегодня составляет 0.002025 USD. Следите за обновлениями цены KARMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KARMA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о KARMA

Информация о цене KARMA

Whitepaper KARMA

Официальный сайт KARMA

Токеномика KARMA

Прогноз цен KARMA

История KARMA

Руководство по покупке KARMA

Конвертер валют KARMA в фиат

KARMA на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Karma Coin

Karma Coin Курс (KARMA)

Текущая цена 1 KARMA в USD:

$0,002025
$0,002025$0,002025
+10,11%1D
USD
График цены Karma Coin (KARMA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:04:03 (UTC+8)

Информация о ценах Karma Coin (KARMA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,001831
$ 0,001831$ 0,001831
Мин 24Ч
$ 0,002195
$ 0,002195$ 0,002195
Макс 24Ч

$ 0,001831
$ 0,001831$ 0,001831

$ 0,002195
$ 0,002195$ 0,002195

--
----

--
----

+6,07%

+10,11%

-4,76%

-4,76%

Текущая цена Karma Coin (KARMA) составляет $ 0,002025. За последние 24 часа KARMA торговался в диапазоне от $ 0,001831 до $ 0,002195, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KARMA за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, KARMA изменился на +6,07% за последний час, на +10,11% за 24 часа и на -4,76% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Karma Coin (KARMA)

--
----

$ 535,28
$ 535,28$ 535,28

$ 2,02M
$ 2,02M$ 2,02M

--
----

999 988 284
999 988 284 999 988 284

SOL

Текущая рыночная капитализация Karma Coin составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 535,28. Циркулируещее обращение KARMA составляет --, а общее предложение – 999988284. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,02M.

История цен Karma Coin (KARMA) в USD

Отслеживайте изменения цены Karma Coin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00018593+10,11%
30 дней$ +0,000025+1,25%
60 дней$ +0,000025+1,25%
90 дней$ +0,000025+1,25%
Изменение цены Karma Coin сегодня

Сегодня для KARMA зафиксировано изменение $ +0,00018593 (+10,11%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Karma Coin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,000025 (+1,25%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Karma Coin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KARMA изменился на $ +0,000025 (+1,25%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Karma Coin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,000025 (+1,25%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Karma Coin (KARMA)?

Просмотеть страницу истории цен Karma Coin.

Что такое Karma Coin (KARMA)

Цифровая валюта с душой – возвращая то, что действительно важно. В мире, где технологический прогресс должен идти рука об руку с социальной ответственностью, $KARMA была создана с простой, но мощной концепцией: $KARMA стремится быть стабильным, прозрачным и устойчивым мостом между криптовалютными инновациями и реальными потребностями людей. Мы верим, что истинная ценность создается не только на рынках, но и в жизни людей. Именно поэтому $KARMA создана, чтобы отдавать там, где это необходимо и где это действительно имеет значение.

Karma Coin доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Karma Coin. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга KARMA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Karma Coin в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Karma Coin простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Karma Coin (USD)

Сколько будет стоить Karma Coin (KARMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Karma Coin (KARMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Karma Coin.

Проверьте прогноз цены Karma Coin!

Токеномика Karma Coin (KARMA)

Понимание токеномики Karma Coin (KARMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KARMA прямо сейчас!

Как купить Karma Coin (KARMA)

Ищете как купить Karma Coin? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Karma Coin на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

KARMA на местную валюту

1 Karma Coin (KARMA) в VND
53,287875
1 Karma Coin (KARMA) в AUD
A$0,00309825
1 Karma Coin (KARMA) в GBP
0,00151875
1 Karma Coin (KARMA) в EUR
0,0017415
1 Karma Coin (KARMA) в USD
$0,002025
1 Karma Coin (KARMA) в MYR
RM0,0085455
1 Karma Coin (KARMA) в TRY
0,0850095
1 Karma Coin (KARMA) в JPY
¥0,3078
1 Karma Coin (KARMA) в ARS
ARS$2,732778
1 Karma Coin (KARMA) в RUB
0,1644705
1 Karma Coin (KARMA) в INR
0,17785575
1 Karma Coin (KARMA) в IDR
Rp33,7499865
1 Karma Coin (KARMA) в PHP
0,11868525
1 Karma Coin (KARMA) в EGP
￡E.0,0963495
1 Karma Coin (KARMA) в BRL
R$0,0108945
1 Karma Coin (KARMA) в CAD
C$0,00281475
1 Karma Coin (KARMA) в BDT
0,247212
1 Karma Coin (KARMA) в NGN
2,9605095
1 Karma Coin (KARMA) в COP
$7,91015625
1 Karma Coin (KARMA) в ZAR
R.0,0350325
1 Karma Coin (KARMA) в UAH
0,0848475
1 Karma Coin (KARMA) в TZS
T.Sh.5,0247945
1 Karma Coin (KARMA) в VES
Bs0,42525
1 Karma Coin (KARMA) в CLP
$1,917675
1 Karma Coin (KARMA) в PKR
Rs0,573156
1 Karma Coin (KARMA) в KZT
1,08987525
1 Karma Coin (KARMA) в THB
฿0,0662985
1 Karma Coin (KARMA) в TWD
NT$0,0624105
1 Karma Coin (KARMA) в AED
د.إ0,00743175
1 Karma Coin (KARMA) в CHF
Fr0,00159975
1 Karma Coin (KARMA) в HKD
HK$0,01573425
1 Karma Coin (KARMA) в AMD
֏0,77466375
1 Karma Coin (KARMA) в MAD
.د.م0,0187515
1 Karma Coin (KARMA) в MXN
$0,03726
1 Karma Coin (KARMA) в SAR
ريال0,00759375
1 Karma Coin (KARMA) в ETB
Br0,3066255
1 Karma Coin (KARMA) в KES
KSh0,2615085
1 Karma Coin (KARMA) в JOD
د.أ0,001435725
1 Karma Coin (KARMA) в PLN
0,007371
1 Karma Coin (KARMA) в RON
лв0,00884925
1 Karma Coin (KARMA) в SEK
kr0,01901475
1 Karma Coin (KARMA) в BGN
лв0,003402
1 Karma Coin (KARMA) в HUF
Ft0,6801975
1 Karma Coin (KARMA) в CZK
0,04242375
1 Karma Coin (KARMA) в KWD
د.ك0,00061965
1 Karma Coin (KARMA) в ILS
0,00666225
1 Karma Coin (KARMA) в BOB
Bs0,01399275
1 Karma Coin (KARMA) в AZN
0,0034425
1 Karma Coin (KARMA) в TJS
SM0,0187515
1 Karma Coin (KARMA) в GEL
0,0054675
1 Karma Coin (KARMA) в AOA
Kz1,84592925
1 Karma Coin (KARMA) в BHD
.د.ب0,0007614
1 Karma Coin (KARMA) в BMD
$0,002025
1 Karma Coin (KARMA) в DKK
kr0,01302075
1 Karma Coin (KARMA) в HNL
L0,0531765
1 Karma Coin (KARMA) в MUR
0,092178
1 Karma Coin (KARMA) в NAD
$0,035154
1 Karma Coin (KARMA) в NOK
kr0,0202095
1 Karma Coin (KARMA) в NZD
$0,0035235
1 Karma Coin (KARMA) в PAB
B/.0,002025
1 Karma Coin (KARMA) в PGK
K0,008505
1 Karma Coin (KARMA) в QAR
ر.ق0,007371
1 Karma Coin (KARMA) в RSD
дин.0,20446425
1 Karma Coin (KARMA) в UZS
soʻm24,39758475
1 Karma Coin (KARMA) в ALL
L0,16886475
1 Karma Coin (KARMA) в ANG
ƒ0,00362475
1 Karma Coin (KARMA) в AWG
ƒ0,003645
1 Karma Coin (KARMA) в BBD
$0,00405
1 Karma Coin (KARMA) в BAM
KM0,003402
1 Karma Coin (KARMA) в BIF
Fr5,971725
1 Karma Coin (KARMA) в BND
$0,0026325
1 Karma Coin (KARMA) в BSD
$0,002025
1 Karma Coin (KARMA) в JMD
$0,324972
1 Karma Coin (KARMA) в KHR
8,16530625
1 Karma Coin (KARMA) в KMF
Fr0,8586
1 Karma Coin (KARMA) в LAK
44,02173825
1 Karma Coin (KARMA) в LKR
රු0,61456725
1 Karma Coin (KARMA) в MDL
L0,03436425
1 Karma Coin (KARMA) в MGA
Ar9,0807075
1 Karma Coin (KARMA) в MOP
P0,0162
1 Karma Coin (KARMA) в MVR
0,0309825
1 Karma Coin (KARMA) в MWK
MK3,5095275
1 Karma Coin (KARMA) в MZN
MT0,1293975
1 Karma Coin (KARMA) в NPR
रु0,2845935
1 Karma Coin (KARMA) в PYG
14,3613
1 Karma Coin (KARMA) в RWF
Fr2,938275
1 Karma Coin (KARMA) в SBD
$0,01666575
1 Karma Coin (KARMA) в SCR
0,02768175
1 Karma Coin (KARMA) в SRD
$0,080271
1 Karma Coin (KARMA) в SVC
$0,01771875
1 Karma Coin (KARMA) в SZL
L0,035154
1 Karma Coin (KARMA) в TMT
m0,00710775
1 Karma Coin (KARMA) в TND
د.ت0,00594945
1 Karma Coin (KARMA) в TTD
$0,0137295
1 Karma Coin (KARMA) в UGX
Sh7,0551
1 Karma Coin (KARMA) в XAF
Fr1,1421
1 Karma Coin (KARMA) в XCD
$0,0054675
1 Karma Coin (KARMA) в XOF
Fr1,1421
1 Karma Coin (KARMA) в XPF
Fr0,20655
1 Karma Coin (KARMA) в BWP
P0,027135
1 Karma Coin (KARMA) в BZD
$0,00407025
1 Karma Coin (KARMA) в CVE
$0,192699
1 Karma Coin (KARMA) в DJF
Fr0,36045
1 Karma Coin (KARMA) в DOP
$0,12848625
1 Karma Coin (KARMA) в DZD
د.ج0,26424225
1 Karma Coin (KARMA) в FJD
$0,0046575
1 Karma Coin (KARMA) в GNF
Fr17,607375
1 Karma Coin (KARMA) в GTQ
Q0,0155115
1 Karma Coin (KARMA) в GYD
$0,42363
1 Karma Coin (KARMA) в ISK
kr0,24705

Источники Karma Coin

Для более глубокого понимания Karma Coin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Karma Coin
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Karma Coin

Сколько стоит Karma Coin (KARMA) на сегодня?
Актуальная цена KARMA в USD – 0,002025 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KARMA в USD?
Текущая цена KARMA в USD составляет $ 0,002025. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Karma Coin?
Рыночная капитализация KARMA составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KARMA?
Циркулирующее предложение KARMA составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KARMA?
KARMA достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена KARMA за все время (ATL)?
KARMA достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов KARMA?
Объем торгов за последние 24 часа для KARMA составляет $ 535,28 USD.
Вырастет ли KARMA в цене в этом году?
KARMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KARMA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:04:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Karma Coin (KARMA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор KARMA в USD

Сумма

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0,002025 USD

Торговля KARMA

KARMA/USDT
$0,002025
$0,002025$0,002025
+10,11%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах