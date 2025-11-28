Токеномика Karma Coin (KARMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Karma Coin (KARMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:39:18 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Karma Coin (KARMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Karma Coin (KARMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 671,99K
$ 671,99K$ 671,99K
Исторический максимум:
$ 0,004985
$ 0,004985$ 0,004985
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,000672
$ 0,000672$ 0,000672

Информация о Karma Coin (KARMA)

Цифровая валюта с душой – возвращая то, что действительно важно. В мире, где технологический прогресс должен идти рука об руку с социальной ответственностью, $KARMA была создана с простой, но мощной концепцией: $KARMA стремится быть стабильным, прозрачным и устойчивым мостом между криптовалютными инновациями и реальными потребностями людей. Мы верим, что истинная ценность создается не только на рынках, но и в жизни людей. Именно поэтому $KARMA создана, чтобы отдавать там, где это необходимо и где это действительно имеет значение.

Официальный сайт:
https://www.payoffyourkarma.com/
Whitepaper:
https://www.payoffyourkarma.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/EdN7mEndu6esJox7WxDdPhGZhmhYkFN9bTgsAxnNpump

Токеномика Karma Coin (KARMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Karma Coin (KARMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KARMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KARMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KARMA, изучите текущую цену KARMA!

Как купить KARMA

Заинтересованы в добавлении Karma Coin (KARMA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KARMA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Karma Coin (KARMA)

Анализ истории цены KARMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KARMA

Хотите узнать, куда может двигаться KARMA? Наша страница прогноза цены KARMA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

