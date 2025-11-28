Цифровая валюта с душой – возвращая то, что действительно важно. В мире, где технологический прогресс должен идти рука об руку с социальной ответственностью, $KARMA была создана с простой, но мощной концепцией: $KARMA стремится быть стабильным, прозрачным и устойчивым мостом между криптовалютными инновациями и реальными потребностями людей. Мы верим, что истинная ценность создается не только на рынках, но и в жизни людей. Именно поэтому $KARMA создана, чтобы отдавать там, где это необходимо и где это действительно имеет значение.