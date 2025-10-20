Текущая цена John Tsubasa Rivals сегодня составляет 0.01436 USD. Следите за обновлениями цены JOHN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JOHN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена John Tsubasa Rivals сегодня составляет 0.01436 USD. Следите за обновлениями цены JOHN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JOHN прямо сейчас на MEXC.

John Tsubasa Rivals Курс (JOHN)

$0,01436
$0,01436$0,01436
+1,05%1D
График цены John Tsubasa Rivals (JOHN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:47:42 (UTC+8)

Информация о ценах John Tsubasa Rivals (JOHN) (USD)

$ 0,014
$ 0,014$ 0,014
$ 0,01484
$ 0,01484$ 0,01484
$ 0,014
$ 0,014$ 0,014

$ 0,01484
$ 0,01484$ 0,01484

0,00%

+1,05%

-5,66%

-5,66%

Текущая цена John Tsubasa Rivals (JOHN) составляет $ 0,01436. За последние 24 часа JOHN торговался в диапазоне от $ 0,014 до $ 0,01484, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JOHN за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, JOHN изменился на 0,00% за последний час, на +1,05% за 24 часа и на -5,66% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация John Tsubasa Rivals (JOHN)

$ 155,62K
$ 155,62K$ 155,62K

$ 14,36M
$ 14,36M$ 14,36M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

Текущая рыночная капитализация John Tsubasa Rivals составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 155,62K. Циркулируещее обращение JOHN составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,36M.

История цен John Tsubasa Rivals (JOHN) в USD

Отслеживайте изменения цены John Tsubasa Rivals за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

Сегодня$ +0,0001492+1,05%
30 дней$ -0,00075-4,97%
60 дней$ -0,00172-10,70%
90 дней$ +0,00436+43,60%
Изменение цены John Tsubasa Rivals сегодня

Сегодня для JOHN зафиксировано изменение $ +0,0001492 (+1,05%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены John Tsubasa Rivals за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00075 (-4,97%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены John Tsubasa Rivals за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то JOHN изменился на $ -0,00172 (-10,70%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены John Tsubasa Rivals за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,00436 (+43,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Просмотеть страницу истории цен John Tsubasa Rivals.

Что такое John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App – это футбольная игра нового поколения, объединяющая всемирно любимый франчайз Captain Tsubasa с возможностями Web3. JOHN играет ключевую роль в поддержке роста всей экосистемы по мере развития игры, обеспечивая игрокам долгосрочную ценность.

John Tsubasa Rivals доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в John Tsubasa Rivals. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга JOHN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о John Tsubasa Rivals в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки John Tsubasa Rivals простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены John Tsubasa Rivals (USD)

Сколько будет стоить John Tsubasa Rivals (JOHN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов John Tsubasa Rivals (JOHN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для John Tsubasa Rivals.

Проверьте прогноз цены John Tsubasa Rivals!

Токеномика John Tsubasa Rivals (JOHN)

Понимание токеномики John Tsubasa Rivals (JOHN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JOHN прямо сейчас!

Как купить John Tsubasa Rivals (JOHN)

Ищете как купить John Tsubasa Rivals? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести John Tsubasa Rivals на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

JOHN на местную валюту

Для более глубокого понимания John Tsubasa Rivals рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Сколько стоит John Tsubasa Rivals (JOHN) на сегодня?
Актуальная цена JOHN в USD – 0,01436 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JOHN в USD?
Текущая цена JOHN в USD составляет $ 0,01436. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация John Tsubasa Rivals?
Рыночная капитализация JOHN составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JOHN?
Циркулирующее предложение JOHN составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JOHN?
JOHN достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена JOHN за все время (ATL)?
JOHN достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов JOHN?
Объем торгов за последние 24 часа для JOHN составляет $ 155,62K USD.
Вырастет ли JOHN в цене в этом году?
JOHN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JOHN для более подробного анализа.
1 JOHN = 0,01436 USD

