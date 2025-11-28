Что такое JOHN

Токеномика John Tsubasa Rivals (JOHN) Откройте для себя ключевую информацию о John Tsubasa Rivals (JOHN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен John Tsubasa Rivals (JOHN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене John Tsubasa Rivals (JOHN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,54M $ 11,54M $ 11,54M Исторический максимум: $ 0,04351 $ 0,04351 $ 0,04351 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01154 $ 0,01154 $ 0,01154 Узнайте больше о цене John Tsubasa Rivals (JOHN) Купить JOHN сейчас!

Информация о John Tsubasa Rivals (JOHN) Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App – это футбольная игра нового поколения, объединяющая всемирно любимый франчайз Captain Tsubasa с возможностями Web3. JOHN играет ключевую роль в поддержке роста всей экосистемы по мере развития игры, обеспечивая игрокам долгосрочную ценность. Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App – это футбольная игра нового поколения, объединяющая всемирно любимый франчайз Captain Tsubasa с возможностями Web3. JOHN играет ключевую роль в поддержке роста всей экосистемы по мере развития игры, обеспечивая игрокам долгосрочную ценность. Официальный сайт: https://ton.tsubasa-rivals.com/ Whitepaper: https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/captain-tsubasa-rivals-mini-app Обозреватель блоков: https://kaiascan.io/token/0x050be4454495579b8d943d795ee3d8b6df4eb7c1?tabId=tokenTransfer&page=1

Токеномика John Tsubasa Rivals (JOHN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики John Tsubasa Rivals (JOHN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JOHN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JOHN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOHN, изучите текущую цену JOHN!

Как купить JOHN Заинтересованы в добавлении John Tsubasa Rivals (JOHN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки JOHN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить JOHN на MEXC прямо сейчас! История цены John Tsubasa Rivals (JOHN) Анализ истории цены JOHN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены JOHN прямо сейчас! Прогноз цены JOHN Хотите узнать, куда может двигаться JOHN? Наша страница прогноза цены JOHN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена JOHN прямо сейчас!

