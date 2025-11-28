Токеномика John Tsubasa Rivals (JOHN)

Откройте для себя ключевую информацию о John Tsubasa Rivals (JOHN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:38:55 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен John Tsubasa Rivals (JOHN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене John Tsubasa Rivals (JOHN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,54M
$ 11,54M$ 11,54M
Исторический максимум:
$ 0,04351
$ 0,04351$ 0,04351
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 0,01154
$ 0,01154$ 0,01154

Информация о John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App – это футбольная игра нового поколения, объединяющая всемирно любимый франчайз Captain Tsubasa с возможностями Web3. JOHN играет ключевую роль в поддержке роста всей экосистемы по мере развития игры, обеспечивая игрокам долгосрочную ценность.

Официальный сайт:
https://ton.tsubasa-rivals.com/
Whitepaper:
https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/captain-tsubasa-rivals-mini-app
Обозреватель блоков:
https://kaiascan.io/token/0x050be4454495579b8d943d795ee3d8b6df4eb7c1?tabId=tokenTransfer&page=1

Токеномика John Tsubasa Rivals (JOHN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики John Tsubasa Rivals (JOHN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JOHN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JOHN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOHN, изучите текущую цену JOHN!

История цены John Tsubasa Rivals (JOHN)

Анализ истории цены JOHN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены JOHN

Хотите узнать, куда может двигаться JOHN? Наша страница прогноза цены JOHN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

