Что такое I m a Jeet (JEETS)

$JEETS — это мем-токен на базе Solana, вдохновлённый печально известным «jeet» — трейдером, который покупает на хаях, продаёт на лоях, паникует при просадках и в гневе твитит разработчикам. Но это не просто мем — это движение jeet’ов, превращающее «бумажные руки» в «алмазные». $JEETS честно отражает криптокультуру: сообщество, мемы и общий трейдерский стресс. Его цель — сделать из каждого паник-селлера гордого HODLer’а. ---

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I m a Jeet Прогноз Цены

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Токеномика I m a Jeet (JEETS)

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JEETS на местную валюту

1 JEETS к VND ₫ 25,588706 1 JEETS к AUD A$ 0,001478048 1 JEETS к GBP ￡ 0,000709852 1 JEETS к EUR € 0,000836264 1 JEETS к USD $ 0,0009724 1 JEETS к MYR RM 0,004122976 1 JEETS к TRY ₺ 0,038273664 1 JEETS к JPY ¥ 0,139792224 1 JEETS к RUB ₽ 0,076450088 1 JEETS к INR ₹ 0,08343192 1 JEETS к IDR Rp 15,940981056 1 JEETS к KRW ₩ 1,315822508 1 JEETS к PHP ₱ 0,05474612 1 JEETS к EGP ￡E. 0,048833928 1 JEETS к BRL R$ 0,0053482 1 JEETS к CAD C$ 0,00131274 1 JEETS к BDT ৳ 0,118866176 1 JEETS к NGN ₦ 1,502931716 1 JEETS к UAH ₴ 0,04040322 1 JEETS к VES Bs 0,09724 1 JEETS к PKR Rs 0,275150304 1 JEETS к KZT ₸ 0,49840362 1 JEETS к THB ฿ 0,031534932 1 JEETS к TWD NT$ 0,028598284 1 JEETS к AED د.إ 0,003568708 1 JEETS к CHF Fr 0,00077792 1 JEETS к HKD HK$ 0,007623616 1 JEETS к MAD .د.م 0,00884884 1 JEETS к MXN $ 0,018300568

Источники I m a Jeet

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о I m a Jeet Какова цена I m a Jeet (JEETS) сегодня? Текущая цена I m a Jeet (JEETS) составляет 0,0009724 USD . Какова рыночная капитализация I m a Jeet (JEETS)? Текущая рыночная капитализация I m a Jeet составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения JEETS на его рыночную цену в реальном времени 0,0009724 USD . Каково оборотное предложение I m a Jeet (JEETS)? Текущее оборотное предложение I m a Jeet (JEETS) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена I m a Jeet (JEETS)? По состоянию на 2025-06-16 самая высокая цена I m a Jeet (JEETS) составляет 0,0011876 USD . Каков 24-часовой объем торгов I m a Jeet (JEETS)? 24-часовой объем торгов I m a Jeet (JEETS) составляет $ 83,13K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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