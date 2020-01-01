Токеномика I m a Jeet (JEETS)

Токеномика I m a Jeet (JEETS)

Откройте для себя ключевую информацию о I m a Jeet (JEETS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о I m a Jeet (JEETS)

$JEETS — это мем-токен на базе Solana, вдохновлённый печально известным «jeet» — трейдером, который покупает на хаях, продаёт на лоях, паникует при просадках и в гневе твитит разработчикам. Но это не просто мем — это движение jeet’ов, превращающее «бумажные руки» в «алмазные». $JEETS честно отражает криптокультуру: сообщество, мемы и общий трейдерский стресс. Его цель — сделать из каждого паник-селлера гордого HODLer’а. ---

Официальный сайт:
https://Jeets.ai
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump

Токеномика и анализ цен I m a Jeet (JEETS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене I m a Jeet (JEETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,44M
$ 1,44M$ 1,44M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,44M
$ 1,44M$ 1,44M
Исторический максимум:
$ 0,0023673
$ 0,0023673$ 0,0023673
Исторический минимум:
$ 0,001265723808883623
$ 0,001265723808883623$ 0,001265723808883623
Текущая цена:
$ 0,0014359
$ 0,0014359$ 0,0014359

Токеномика I m a Jeet (JEETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики I m a Jeet (JEETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JEETS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JEETS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JEETS, изучите текущую цену JEETS!

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История цены I m a Jeet (JEETS)

Анализ истории цены JEETS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.