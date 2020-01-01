Токеномика I m a Jeet (JEETS) Откройте для себя ключевую информацию о I m a Jeet (JEETS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о I m a Jeet (JEETS) $JEETS — это мем-токен на базе Solana, вдохновлённый печально известным «jeet» — трейдером, который покупает на хаях, продаёт на лоях, паникует при просадках и в гневе твитит разработчикам. Но это не просто мем — это движение jeet’ов, превращающее «бумажные руки» в «алмазные». $JEETS честно отражает криптокультуру: сообщество, мемы и общий трейдерский стресс. Его цель — сделать из каждого паник-селлера гордого HODLer’а. --- Официальный сайт: https://Jeets.ai Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump Купить JEETS сейчас!

Токеномика и анализ цен I m a Jeet (JEETS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене I m a Jeet (JEETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Исторический максимум: $ 0,0023673 $ 0,0023673 $ 0,0023673 Исторический минимум: $ 0,001265723808883623 $ 0,001265723808883623 $ 0,001265723808883623 Текущая цена: $ 0,0014359 $ 0,0014359 $ 0,0014359 Узнайте больше о цене I m a Jeet (JEETS)

Токеномика I m a Jeet (JEETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики I m a Jeet (JEETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JEETS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JEETS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JEETS, изучите текущую цену JEETS!

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