Токеномика I m a Jeet (JEETS)
Информация о I m a Jeet (JEETS)
$JEETS — это мем-токен на базе Solana, вдохновлённый печально известным «jeet» — трейдером, который покупает на хаях, продаёт на лоях, паникует при просадках и в гневе твитит разработчикам. Но это не просто мем — это движение jeet’ов, превращающее «бумажные руки» в «алмазные». $JEETS честно отражает криптокультуру: сообщество, мемы и общий трейдерский стресс. Его цель — сделать из каждого паник-селлера гордого HODLer’а. ---
Токеномика и анализ цен I m a Jeet (JEETS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене I m a Jeet (JEETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика I m a Jeet (JEETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики I m a Jeet (JEETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов JEETS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов JEETS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JEETS, изучите текущую цену JEETS!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 JEETS = 0,0014359 USD