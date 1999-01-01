JEETS

$JEETS — это мем-токен на базе Solana, вдохновлённый печально известным «jeet» — трейдером, который покупает на хаях, продаёт на лоях, паникует при просадках и в гневе твитит разработчикам. Но это не просто мем — это движение jeet’ов, превращающее «бумажные руки» в «алмазные». $JEETS честно отражает криптокультуру: сообщество, мемы и общий трейдерский стресс. Его цель — сделать из каждого паник-селлера гордого HODLer’а. ---

Название криптовалютыJEETS

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$JEETS — это мем-токен на базе Solana, вдохновлённый печально известным «jeet» — трейдером, который покупает на хаях, продаёт на лоях, паникует при просадках и в гневе твитит разработчикам. Но это не просто мем — это движение jeet’ов, превращающее «бумажные руки» в «алмазные». $JEETS честно отражает криптокультуру: сообщество, мемы и общий трейдерский стресс. Его цель — сделать из каждого паник-селлера гордого HODLer’а. ---

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.