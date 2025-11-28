Токеномика JDcom (JDON)

Токеномика и анализ цен JDcom (JDON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене JDcom (JDON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 884,66K
$ 884,66K$ 884,66K
Общее предложение:
$ 30,08K
$ 30,08K$ 30,08K
Оборотное предложение:
$ 30,08K
$ 30,08K$ 30,08K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 884,66K
$ 884,66K$ 884,66K
Исторический максимум:
$ 36,9
$ 36,9$ 36,9
Исторический минимум:
$ 27,876166532397413
$ 27,876166532397413$ 27,876166532397413
Текущая цена:
$ 29,41
$ 29,41$ 29,41

Информация о JDcom (JDON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Официальный сайт:
https://app.ondo.finance/assets/jdon
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xdeB6B89088cA9B7d7756087c8a0F7C6DF46f319C

Токеномика JDcom (JDON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики JDcom (JDON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JDON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JDON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JDON, изучите текущую цену JDON!

История цены JDcom (JDON)

Анализ истории цены JDON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены JDON

Хотите узнать, куда может двигаться JDON? Наша страница прогноза цены JDON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

