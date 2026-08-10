Jable Курс (JAB)
Текущая цена Jable (JAB) сегодня составляет -- с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JAB на RUB составляет -- за JAB.
На данный момент Jable занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- JAB. В течение последних 24 часов, JAB торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе JAB изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация Jable составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JAB составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.
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Отслеживайте изменения цены Jable за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
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Сегодня для JAB зафиксировано изменение -- (--), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на -- (--), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то JAB изменился на -- (--), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по -- (--), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
В 2040 году цена Jable потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Football X – это платформа прогнозирования нового поколения на базе Football AI, которая органично сочетает в себе показатели эффективности, основанные на искусственном интеллекте, и интеллектуальное любопытство болельщиков, чтобы переосмыслить футбольный опыт. Football X создает динамичную основу для инновационных цифровых взаимодействий, предоставляя передовые знания и увлекательные прогнозы. Опираясь на эту основу, Jable Token (JAB) становится революционным платежным решением на основе блокчейна, предназначенным исключительно для торговли цифровым контентом, созданным Football AI. Он облегчает потребление цифрового футбольного контента, созданного Football AI, и расширяет возможности болельщиков, признавая их права на интеллектуальную собственность на платформах, ориентированных на болельщиков и управляемых искусственным интеллектом (например, настройка или ремикс прогнозов и т. д.) Кроме того, он прокладывает путь для будущего расширения на лиги, клубы и медиасервисы.
Для более глубокого понимания Jable рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
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