Сегодняшняя цена IRIS Chain

Текущая цена IRIS Chain (IRC) сегодня составляет $ 0.02197 с изменением 5.50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IRC на USD составляет $ 0.02197 за IRC.

На данный момент IRIS Chain занимает #3851 место по рыночной капитализации, которая составляет $ 0.00, при оборотном предложении 0.00 IRC. В течение последних 24 часов, IRC торговался в диапазоне от $ 0.02098 (минимум) до $ 0.026 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2.213517579217701, тогда как исторический минимум составил $ 0.00832572179997189.

В краткосрочной перспективе IRC изменился на +0.13% за последний час и на +7.74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 387.65K.

Рыночная информация IRIS Chain (IRC)

Место No.3851 Рыночная капитализация $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Объем (24Ч) $ 387.65K$ 387.65K $ 387.65K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 43.94M$ 43.94M $ 43.94M Оборотное предложение 0.00 0.00 0.00 Макс. предложение 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Общее предложение 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Коэффициент обращения 0.00% Публичный блокчейн MATIC

