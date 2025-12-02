IRIS Chain Курс (IRC)
Текущая цена IRIS Chain (IRC) сегодня составляет $ 0.02197 с изменением 5.50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IRC на USD составляет $ 0.02197 за IRC.
На данный момент IRIS Chain занимает #3851 место по рыночной капитализации, которая составляет $ 0.00, при оборотном предложении 0.00 IRC. В течение последних 24 часов, IRC торговался в диапазоне от $ 0.02098 (минимум) до $ 0.026 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2.213517579217701, тогда как исторический минимум составил $ 0.00832572179997189.
В краткосрочной перспективе IRC изменился на +0.13% за последний час и на +7.74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 387.65K.
Текущая рыночная капитализация IRIS Chain составляет $ 0.00, при 24-часовом объеме торгов $ 387.65K. Циркулируещее обращение IRC составляет 0.00, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 43.94M.
Отслеживайте изменения цены IRIS Chain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0012793
|-5.50%
|30 дней
|$ -0.07803
|-78.03%
|60 дней
|$ -0.07803
|-78.03%
|90 дней
|$ -0.07803
|-78.03%
Сегодня для IRC зафиксировано изменение $ -0.0012793 (-5.50%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на $ -0.07803 (-78.03%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то IRC изменился на $ -0.07803 (-78.03%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0.07803 (-78.03%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены IRIS Chain (IRC)?
Просмотеть страницу истории цен IRIS Chain.
Аналитика на основе ИИ, которая анализирует последние цены IRIS Chain, тенденции объемов торгов и индикаторы рыночных настроений, предоставляя обновления в режиме реального времени для выявления торговых возможностей и поддержки принятия обоснованных решений.
В 2040 году цена IRIS Chain потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
Готовы приступить к работе с IRIS Chain? Покупка IRC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить IRIS Chain. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке IRIS Chain (IRC).
Владение IRIS Chain позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка IRIS Chain (IRC) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
IRIS Chain – это блокчейн-экосистема на базе искусственного интеллекта, которая объединяет биометрическое распознавание радужной оболочки глаза с децентрализованным управлением данными, чтобы революционизировать личное здравоохранение. Пользователи могут сканировать свою радужную оболочку глаза с помощью смартфона или терминала, чтобы мгновенно получить диагностику здоровья на основе искусственного интеллекта и заработать токены IRC в качестве вознаграждения. Эти токены можно использовать для подписки на медицинские услуги, стейкинга или децентрализованной проверки личности в экосистеме. Миссия IRIS Chain – дать людям возможность отслеживать свое здоровье в режиме реального времени, обеспечивая при этом конфиденциальность данных с помощью технологии блокчейн.
Для более глубокого понимания IRIS Chain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|12-05 20:29:54
|Валютная политика
Высокий консенсус по декабрьскому повышению ставки Банком Японии, самая высокая процентная ставка за 30 лет скоро вступит в силу
|12-05 15:24:33
|Новости отрасли
Сооснователь Solana: Общая капитализация рынка криптовалют продолжит расти, в конечном итоге превращаясь в борьбу за долю рынка блокчейна
|12-04 09:24:58
|Новости отрасли
Криптовалютный рынок возвращается к росту, приток капитала в ETF достигает 1,1 миллиарда долларов, достигая 7-недельного максимума
|12-03 18:46:22
|Валютная политика
Новое законодательство Великобритании: Криптовалюты включены в систему защиты "Личного имущества"
|12-03 10:11:55
|Новости отрасли
Криптовалютный рынок демонстрирует восстановление с широкомасштабным ростом, SUI и PENGU выросли более чем на 20%
|12-03 06:23:37
|Новости отрасли
За последние 24 часа по всему рынку ликвидировано 376 миллионов $, в основном короткие позиции
