Текущая цена IRIS Chain сегодня составляет 0.02197 USD. Рыночная капитализация IRC составляет 0 USD. Отслеживайте обновления цен IRC к USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое!

Подробнее о IRC

Информация о цене IRC

Что такое IRC

Whitepaper IRC

Официальный сайт IRC

Токеномика IRC

Прогноз цен IRC

История IRC

Руководство по покупке IRC

Конвертер валют IRC в фиат

IRC на споте

Логотип IRIS Chain

IRIS Chain Курс (IRC)

Текущая цена 1 IRC в USD:

$0.02198
$0.02198
-5.50%1D
USD
График цены IRIS Chain (IRC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-12-06 03:45:46 (UTC+8)

Сегодняшняя цена IRIS Chain

Текущая цена IRIS Chain (IRC) сегодня составляет $ 0.02197 с изменением 5.50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IRC на USD составляет $ 0.02197 за IRC.

На данный момент IRIS Chain занимает #3851 место по рыночной капитализации, которая составляет $ 0.00, при оборотном предложении 0.00 IRC. В течение последних 24 часов, IRC торговался в диапазоне от $ 0.02098 (минимум) до $ 0.026 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2.213517579217701, тогда как исторический минимум составил $ 0.00832572179997189.

В краткосрочной перспективе IRC изменился на +0.13% за последний час и на +7.74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 387.65K.

Рыночная информация IRIS Chain (IRC)

No.3851

$ 0.00
$ 0.00

$ 387.65K
$ 387.65K

$ 43.94M
$ 43.94M

0.00
0.00

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

0.00%

MATIC

Текущая рыночная капитализация IRIS Chain составляет $ 0.00, при 24-часовом объеме торгов $ 387.65K. Циркулируещее обращение IRC составляет 0.00, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 43.94M.

История цен IRIS Chain в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.02098
$ 0.02098
Мин 24Ч
$ 0.026
$ 0.026
Макс 24Ч

$ 0.02098
$ 0.02098

$ 0.026
$ 0.026

$ 2.213517579217701
$ 2.213517579217701

$ 0.00832572179997189
$ 0.00832572179997189

+0.13%

-5.50%

+7.74%

+7.74%

История цен IRIS Chain (IRC) в USD

Отслеживайте изменения цены IRIS Chain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0012793-5.50%
30 дней$ -0.07803-78.03%
60 дней$ -0.07803-78.03%
90 дней$ -0.07803-78.03%
Изменение цены IRIS Chain сегодня

Сегодня для IRC зафиксировано изменение $ -0.0012793 (-5.50%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены IRIS Chain за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0.07803 (-78.03%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены IRIS Chain за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то IRC изменился на $ -0.07803 (-78.03%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены IRIS Chain за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0.07803 (-78.03%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены IRIS Chain (IRC)?

Просмотеть страницу истории цен IRIS Chain.

Анализ ИИ для IRIS Chain

Аналитика на основе ИИ, которая анализирует последние цены IRIS Chain, тенденции объемов торгов и индикаторы рыночных настроений, предоставляя обновления в режиме реального времени для выявления торговых возможностей и поддержки принятия обоснованных решений.

Какие факторы влияют на цены IRIS Chain?

Цены на IRIS Chain (IRC) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Темпы принятия решений по интероперабельности, предоставляемых IRIS Hub
3. Активность разработчиков и рост экосистемы
4. Партнёрства с другими блокчейн-проектами
5. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг
6. Объём торгов и ликвидность на биржах
7. Регуляторные изменения, влияющие на межцепочные протоколы
8. Конкуренция со стороны других межцепочных платформ
9. Технические обновления и производительность сети
10. Общая склонность инвесторов к риску в отношении альткоинов

Прогноз цены IRIS Chain

Прогноз цены IRIS Chain (IRC) на 2030 год (через 5 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IRC в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены IRIS Chain (IRC) на 2040 год (через 15 лет)

В 2040 году цена IRIS Chain потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какой цены IRIS Chain достигнет в 2025-2026 годах? Посетите нашу страницу Прогноза цены IRC, чтобы узнать прогноз цены на 2025-2026 годы, нажав Прогноз ценыIRIS Chain.

Как купить и инвестировать IRIS Chain

Что такое IRIS Chain (IRC)

IRIS Chain – это блокчейн-экосистема на базе искусственного интеллекта, которая объединяет биометрическое распознавание радужной оболочки глаза с децентрализованным управлением данными, чтобы революционизировать личное здравоохранение. Пользователи могут сканировать свою радужную оболочку глаза с помощью смартфона или терминала, чтобы мгновенно получить диагностику здоровья на основе искусственного интеллекта и заработать токены IRC в качестве вознаграждения. Эти токены можно использовать для подписки на медицинские услуги, стейкинга или децентрализованной проверки личности в экосистеме. Миссия IRIS Chain – дать людям возможность отслеживать свое здоровье в режиме реального времени, обеспечивая при этом конфиденциальность данных с помощью технологии блокчейн.

Источники IRIS Chain

Для более глубокого понимания IRIS Chain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о IRIS Chain

Сколько будет стоить 1 IRIS Chain в 2030 году?
Если IRIS Chain будет расти на 5% в год, его предполагаемая стоимость может достичь около --$ к 2026 году, --$ к 2030 году, --$ к 2035 году и --$ к 2040 году. Эти цифры иллюстрируют сценарий устойчивого роста, хотя фактическая будущая цена будет зависеть от принятия рынком, регуляторных изменений и макроэкономических условий. Ниже вы можете ознакомиться с полной таблицей прогнозов для детального пошагового анализа потенциальной стоимости IRIS Chain и ожидаемой окупаемости инвестиций (ROI).
Страница обновлена: 2025-12-06 03:45:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии IRIS Chain (IRC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
12-05 20:29:54Валютная политика
Высокий консенсус по декабрьскому повышению ставки Банком Японии, самая высокая процентная ставка за 30 лет скоро вступит в силу
12-05 15:24:33Новости отрасли
Сооснователь Solana: Общая капитализация рынка криптовалют продолжит расти, в конечном итоге превращаясь в борьбу за долю рынка блокчейна
12-04 09:24:58Новости отрасли
Криптовалютный рынок возвращается к росту, приток капитала в ETF достигает 1,1 миллиарда долларов, достигая 7-недельного максимума
12-03 18:46:22Валютная политика
Новое законодательство Великобритании: Криптовалюты включены в систему защиты "Личного имущества"
12-03 10:11:55Новости отрасли
Криптовалютный рынок демонстрирует восстановление с широкомасштабным ростом, SUI и PENGU выросли более чем на 20%
12-03 06:23:37Новости отрасли
За последние 24 часа по всему рынку ликвидировано 376 миллионов $, в основном короткие позиции

Условия возможной распродажи BTC крупным корпоративным держателем

December 2, 2025

Оценка рынка криптовалют в России по данным ЦБ (2025)

December 2, 2025

Мобильный кошелёк добавил нативную поддержку TRON и кроссчейн-свопы

December 2, 2025
Узнайте больше о IRIS Chain

Отказ от ответственности

