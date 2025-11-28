Токеномика INFINIT (IN)

Откройте для себя ключевую информацию о INFINIT (IN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:38:13 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен INFINIT (IN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене INFINIT (IN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,31M
$ 23,31M$ 23,31M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 268,94M
$ 268,94M$ 268,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 86,67M
$ 86,67M$ 86,67M
Исторический максимум:
$ 0,33949
$ 0,33949$ 0,33949
Исторический минимум:
$ 0,053529767930225576
$ 0,053529767930225576$ 0,053529767930225576
Текущая цена:
$ 0,08667
$ 0,08667$ 0,08667

Информация о INFINIT (IN)

INFINIT – это протокол DeFi-интеллекта на базе ИИ, который позволяет любому пользователю находить, оценивать и реализовывать DeFi-возможности с помощью интеллектуальных агентов и интерфейсов на естественном языке. В основе INFINIT лежит концепция Agentic DeFi Economy – децентрализованной инфраструктуры, основанной на агентах, где KOL (лидеры мнений) и эксперты DeFi могут создавать стратегии, монетизировать их совместно со своими сообществами, а пользователи – запускать многошаговые DeFi-стратегии одним кликом. Объединяя ИИ-агентов, интерфейс на основе промптов и мгновенное исполнение DeFi-операций в единой платформе, INFINIT упрощает и демократизирует доступ к миру DeFi для всех.

Официальный сайт:
https://infinit.tech/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1OIXvc2sis97FieGkkjENKvO7MDmUbQlH/view
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x61fac5f038515572d6f42d4bcb6b581642753d50

Токеномика INFINIT (IN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики INFINIT (IN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IN, изучите текущую цену IN!

