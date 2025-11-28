INFINIT – это протокол DeFi-интеллекта на базе ИИ, который позволяет любому пользователю находить, оценивать и реализовывать DeFi-возможности с помощью интеллектуальных агентов и интерфейсов на естественном языке. В основе INFINIT лежит концепция Agentic DeFi Economy – децентрализованной инфраструктуры, основанной на агентах, где KOL (лидеры мнений) и эксперты DeFi могут создавать стратегии, монетизировать их совместно со своими сообществами, а пользователи – запускать многошаговые DeFi-стратегии одним кликом. Объединяя ИИ-агентов, интерфейс на основе промптов и мгновенное исполнение DeFi-операций в единой платформе, INFINIT упрощает и демократизирует доступ к миру DeFi для всех.