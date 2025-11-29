Токеномика IdleTradeX (IDLETRADEX)

Токеномика IdleTradeX (IDLETRADEX)

Откройте для себя ключевую информацию о IdleTradeX (IDLETRADEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:35:41 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен IdleTradeX (IDLETRADEX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене IdleTradeX (IDLETRADEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 50,00B
$ 50,00B$ 50,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 121,65K
$ 121,65K$ 121,65K
Исторический максимум:
$ 0,375
$ 0,375$ 0,375
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,000002433
$ 0,000002433$ 0,000002433

Информация о IdleTradeX (IDLETRADEX)

IdleTradeX – это децентрализованный маркетплейс для неиспользуемых товаров, сочетающий NFT-аутентификацию, токенизацию активов реального мира (RWA) и ончейн-расчеты. Он обеспечивает торговлю подержанными товарами с подтвержденной подлинностью, прозрачностью и устойчивыми стимулами.

Официальный сайт:
https://idletradex.xyz/
Whitepaper:
https://idletradex.xyz/whitepaper.html
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x7EF216353D846eb57a0135c94c8DFAf07A0ebBBD

Токеномика IdleTradeX (IDLETRADEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики IdleTradeX (IDLETRADEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IDLETRADEX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IDLETRADEX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDLETRADEX, изучите текущую цену IDLETRADEX!

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

