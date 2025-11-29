Что такое IDLETRADEX

Токеномика и анализ цен IdleTradeX (IDLETRADEX)

Рыночная капитализация: --
Общее предложение: $ 50,00B
Оборотное предложение: --
FDV (полностью разводненная стоимость): $ 121,65K
Исторический максимум: $ 0,375
Исторический минимум: --
Текущая цена: $ 0,000002433

Информация о IdleTradeX (IDLETRADEX)

IdleTradeX – это децентрализованный маркетплейс для неиспользуемых товаров, сочетающий NFT-аутентификацию, токенизацию активов реального мира (RWA) и ончейн-расчеты. Он обеспечивает торговлю подержанными товарами с подтвержденной подлинностью, прозрачностью и устойчивыми стимулами.

Официальный сайт: https://idletradex.xyz/
Whitepaper: https://idletradex.xyz/whitepaper.html
Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x7EF216353D846eb57a0135c94c8DFAf07A0ebBBD

Токеномика IdleTradeX (IDLETRADEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IdleTradeX (IDLETRADEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IDLETRADEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IDLETRADEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDLETRADEX, изучите текущую цену IDLETRADEX!

История цены IdleTradeX (IDLETRADEX)

Анализ истории цены IDLETRADEX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены IDLETRADEX

Хотите узнать, куда может двигаться IDLETRADEX? Наша страница прогноза цены IDLETRADEX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

