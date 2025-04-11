Что такое Grindery (GX)

Grindery – это стартап от Binance Labs, который упрощает работу с криптовалютой, предлагая первый само-хостинг кошелек в Telegram. Отправляйте криптовалюту так же просто, как сообщения, через несколько блокчейнов, используя наш предоплаченный газовый резерв. Вместо сложных адресов кошельков используйте Telegram-никнеймы – и все это без выхода из приложения. Настоящее самохранение встречается с удобством мультичейна.

Grindery доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Grindery. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Grindery Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Grindery, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена GX в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Grindery.

История цен Grindery

Отслеживание траектории движения цены GX дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории GX в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Grindery.

Как купить Grindery (GX)

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GX на местную валюту

1 GX к VND ₫ 131.640894 1 GX к AUD A$ 0.00816306 1 GX к GBP ￡ 0.00390184 1 GX к EUR € 0.00451792 1 GX к USD $ 0.005134 1 GX к MYR RM 0.02269228 1 GX к TRY ₺ 0.19540004 1 GX к JPY ¥ 0.73688302 1 GX к RUB ₽ 0.42725148 1 GX к INR ₹ 0.44193472 1 GX к IDR Rp 85.56663244 1 GX к KRW ₩ 7.2925903 1 GX к PHP ₱ 0.29356212 1 GX к EGP ￡E. 0.2633742 1 GX к BRL R$ 0.03008524 1 GX к CAD C$ 0.00708492 1 GX к BDT ৳ 0.62393502 1 GX к NGN ₦ 8.20125696 1 GX к UAH ₴ 0.2125476 1 GX к VES Bs 0.364514 1 GX к PKR Rs 1.43967628 1 GX к KZT ₸ 2.65319986 1 GX к THB ฿ 0.17183498 1 GX к TWD NT$ 0.16618758 1 GX к AED د.إ 0.01884178 1 GX к CHF Fr 0.00415854 1 GX к HKD HK$ 0.0397885 1 GX к MAD .د.م 0.0477462 1 GX к MXN $ 0.10437422

Источники Grindery

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Grindery Какова цена Grindery (GX) сегодня? Текущая цена Grindery (GX) составляет 0.005134 USD . Какова рыночная капитализация Grindery (GX)? Текущая рыночная капитализация Grindery составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения GX на его рыночную цену в реальном времени 0.005134 USD . Каково оборотное предложение Grindery (GX)? Текущее оборотное предложение Grindery (GX) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Grindery (GX)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Grindery (GX) составляет 0.05285 USD . Каков 24-часовой объем торгов Grindery (GX)? 24-часовой объем торгов Grindery (GX) составляет $ 60.96K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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