Токеномика Grindery (GX) Откройте для себя ключевую информацию о Grindery (GX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Grindery (GX) Grindery – это стартап от Binance Labs, который упрощает работу с криптовалютой, предлагая первый само-хостинг кошелек в Telegram. Отправляйте криптовалюту так же просто, как сообщения, через несколько блокчейнов, используя наш предоплаченный газовый резерв. Вместо сложных адресов кошельков используйте Telegram-никнеймы – и все это без выхода из приложения. Настоящее самохранение встречается с удобством мультичейна. Официальный сайт: https://www.grindery.com/ Whitepaper: https://docs.grindery.com/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x8730762cad4a27816a467fac54e3dd1e2e9617a1 Купить GX сейчас!

Токеномика и анализ цен Grindery (GX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Grindery (GX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,05285 $ 0,05285 $ 0,05285 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0010737 $ 0,0010737 $ 0,0010737 Узнайте больше о цене Grindery (GX)

Токеномика Grindery (GX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Grindery (GX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GX, изучите текущую цену GX!

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История цены Grindery (GX) Анализ истории цены GX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GX прямо сейчас!

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