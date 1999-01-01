GX

Grindery – это стартап от Binance Labs, который упрощает работу с криптовалютой, предлагая первый само-хостинг кошелек в Telegram. Отправляйте криптовалюту так же просто, как сообщения, через несколько блокчейнов, используя наш предоплаченный газовый резерв. Вместо сложных адресов кошельков используйте Telegram-никнеймы – и все это без выхода из приложения. Настоящее самохранение встречается с удобством мультичейна.

Название криптовалютыGX

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнMATIC

ВведениеGrindery – это стартап от Binance Labs, который упрощает работу с криптовалютой, предлагая первый само-хостинг кошелек в Telegram. Отправляйте криптовалюту так же просто, как сообщения, через несколько блокчейнов, используя наш предоплаченный газовый резерв. Вместо сложных адресов кошельков используйте Telegram-никнеймы – и все это без выхода из приложения. Настоящее самохранение встречается с удобством мультичейна.

Сектор

Соцсети

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