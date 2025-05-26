Что такое Grassito (GRASSITO)

$GRASSITO – это мемкоин, возглавляемый TOM, известной фигурой в экосистеме Solana (соучредитель BONK и основатель GraphiteProto). Основными торговыми точками являются уникальный образ травяной лягушки и эффект основателя.

Grassito доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Grassito. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга GRASSITO, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Grassito в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Grassito простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Grassito Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Grassito, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена GRASSITO в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Grassito.

История цен Grassito

Отслеживание траектории движения цены GRASSITO дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории GRASSITO в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Grassito.

Как купить Grassito (GRASSITO)

Ищете как купить Grassito? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Grassito на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

GRASSITO на местную валюту

1 GRASSITO к VND ₫ 0,0139025502 1 GRASSITO к AUD A$ 0,000000829566 1 GRASSITO к GBP ￡ 0,000000395806 1 GRASSITO к EUR € 0,000000471714 1 GRASSITO к USD $ 0,0000005422 1 GRASSITO к MYR RM 0,000002282662 1 GRASSITO к TRY ₺ 0,000021113268 1 GRASSITO к JPY ¥ 0,000077518334 1 GRASSITO к RUB ₽ 0,00004324045 1 GRASSITO к INR ₹ 0,000046130376 1 GRASSITO к IDR Rp 0,008745160066 1 GRASSITO к KRW ₩ 0,000742738092 1 GRASSITO к PHP ₱ 0,000030016192 1 GRASSITO к EGP ￡E. 0,00002700156 1 GRASSITO к BRL R$ 0,00000306343 1 GRASSITO к CAD C$ 0,000000742814 1 GRASSITO к BDT ৳ 0,000066153822 1 GRASSITO к NGN ₦ 0,000857906794 1 GRASSITO к UAH ₴ 0,000022577208 1 GRASSITO к VES Bs 0,0000509668 1 GRASSITO к PKR Rs 0,0001529004 1 GRASSITO к KZT ₸ 0,000276348496 1 GRASSITO к THB ฿ 0,000017670298 1 GRASSITO к TWD NT$ 0,000016249734 1 GRASSITO к AED د.إ 0,000001989874 1 GRASSITO к CHF Fr 0,000000444604 1 GRASSITO к HKD HK$ 0,000004245426 1 GRASSITO к MAD .د.م 0,000004977396 1 GRASSITO к MXN $ 0,000010404818

Источники Grassito

Для более глубокого понимания Grassito рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Grassito Какова цена Grassito (GRASSITO) сегодня? Текущая цена Grassito (GRASSITO) составляет 0,0000005422 USD . Какова рыночная капитализация Grassito (GRASSITO)? Текущая рыночная капитализация Grassito составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения GRASSITO на его рыночную цену в реальном времени 0,0000005422 USD . Каково оборотное предложение Grassito (GRASSITO)? Текущее оборотное предложение Grassito (GRASSITO) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Grassito (GRASSITO)? По состоянию на 2025-05-26 самая высокая цена Grassito (GRASSITO) составляет 0,000018009 USD . Каков 24-часовой объем торгов Grassito (GRASSITO)? 24-часовой объем торгов Grassito (GRASSITO) составляет $ 56,77K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

Главные новости

Что такое AWE Network (AWE)? Полное руководство по Autonomous Worlds Engine и монете AWE В стремительно развивающемся мире технологий ИИ и блокчейна революционный проект меняет наше представление о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и автономных систем. AWE Network представляет собой парадигмальный сдвиг от изолированных инструментов ИИ к динамическим, совместным экосистемам, в которых тысячи агентов ИИ взаимодействуют, обучаются и развиваются вместе. Это всестороннее руководство исследует революционный Autonomous Worlds Engine AWE, уникальную утилиту токена $AWE и то, как эта инновационная платформа создает инфраструктуру для следующего поколения приложений на базе ИИ. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом ИИ, инвестором в блокчейн или разработчиком, заинтересованным в многопользовательских системах, понимание AWE Network предлагает идеи о будущем автономных миров и децентрализованного сотрудничества ИИ.

Что такое HUMA Finance? Полный гид по сети PayFi и криптовалюте $HUMA В современную цифровую эпоху глобальные финансы остаются раздражающе медленными – торговцы ждут дней для расчетов, поставщики терпят 60-90 дневные условия оплаты, а триллионы долларов остаются без дела в режиме ожидания расчетов. HUMA Finance революционизирует это с помощью первой в мире сети PayFi, позволяя мгновенные 24/7 платежи с использованием стейблкоинов, одновременно демократизируя доступ к институциональным доходам. С $3.8 миллиарда обработанных и постоянными двузначными доходами, HUMA доказывает, что более быстрые и справедливые финансы уже здесь. Этот гид исследует инновации HUMA в области PayFi, токеномику $HUMA и почему она представляет собой основополагающий сдвиг в глобальной финансовой инфраструктуре.