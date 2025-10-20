Текущая цена FreeStyle Classic сегодня составляет 0.08461 USD. Следите за обновлениями цены FST к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FST прямо сейчас на MEXC.Текущая цена FreeStyle Classic сегодня составляет 0.08461 USD. Следите за обновлениями цены FST к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FST прямо сейчас на MEXC.

Логотип FreeStyle Classic

FreeStyle Classic Курс (FST)

Текущая цена 1 FST в USD:

+0,48%1D
USD
График цены FreeStyle Classic (FST) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:45:28 (UTC+8)

Информация о ценах FreeStyle Classic (FST) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-0,66%

+0,48%

-18,60%

-18,60%

Текущая цена FreeStyle Classic (FST) составляет $ 0,08461. За последние 24 часа FST торговался в диапазоне от $ 0,07684 до $ 0,09197, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FST за все время составляет $ 0,16619478956911515, а минимальная – $ 0,025653004858575232.

Что касается краткосрочной динамики, FST изменился на -0,66% за последний час, на +0,48% за 24 часа и на -18,60% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация FreeStyle Classic (FST)

No.1293

8,18%

BSC

Текущая рыночная капитализация FreeStyle Classic составляет $ 6,93M, при 24-часовом объеме торгов $ 55,93K. Циркулируещее обращение FST составляет 81,85M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 84,61M.

История цен FreeStyle Classic (FST) в USD

Отслеживайте изменения цены FreeStyle Classic за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0004044+0,48%
30 дней$ -0,03503-29,28%
60 дней$ +0,04339+105,26%
90 дней$ +0,07461+746,10%
Изменение цены FreeStyle Classic сегодня

Сегодня для FST зафиксировано изменение $ +0,0004044 (+0,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены FreeStyle Classic за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,03503 (-29,28%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены FreeStyle Classic за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FST изменился на $ +0,04339 (+105,26%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены FreeStyle Classic за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,07461 (+746,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены FreeStyle Classic (FST)?

Просмотеть страницу истории цен FreeStyle Classic.

Что такое FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic – это не просто развлечение, это культурная икона, возрожденная ончейн. От улиц до мировой арены, FreeStyle всегда был больше, чем просто спорт, это стиль жизни, язык и движение. Теперь это наследие эволюционирует в Web3: место, где сталкиваются культура, мемы и сообщества, и каждый участник становится соавтором истории.

FreeStyle Classic доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в FreeStyle Classic. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга FST, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о FreeStyle Classic в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки FreeStyle Classic простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены FreeStyle Classic (USD)

Сколько будет стоить FreeStyle Classic (FST) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов FreeStyle Classic (FST) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для FreeStyle Classic.

Проверьте прогноз цены FreeStyle Classic!

Токеномика FreeStyle Classic (FST)

Понимание токеномики FreeStyle Classic (FST) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FST прямо сейчас!

Как купить FreeStyle Classic (FST)

Ищете как купить FreeStyle Classic? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести FreeStyle Classic на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

FST на местную валюту

Источники FreeStyle Classic

Для более глубокого понимания FreeStyle Classic рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт FreeStyle Classic
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FreeStyle Classic

Сколько стоит FreeStyle Classic (FST) на сегодня?
Актуальная цена FST в USD – 0,08461 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FST в USD?
Текущая цена FST в USD составляет $ 0,08461. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация FreeStyle Classic?
Рыночная капитализация FST составляет $ 6,93M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FST?
Циркулирующее предложение FST составляет 81,85M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FST?
FST достиг максимальной цены (ATH) в 0,16619478956911515 USD.
Какова была минимальная цена FST за все время (ATL)?
FST достиг минимальной цены (ATL) в 0,025653004858575232 USD.
Каков объем торгов FST?
Объем торгов за последние 24 часа для FST составляет $ 55,93K USD.
Вырастет ли FST в цене в этом году?
FST может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FST для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии FreeStyle Classic (FST)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

