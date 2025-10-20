Что такое FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic – это не просто развлечение, это культурная икона, возрожденная ончейн. От улиц до мировой арены, FreeStyle всегда был больше, чем просто спорт, это стиль жизни, язык и движение. Теперь это наследие эволюционирует в Web3: место, где сталкиваются культура, мемы и сообщества, и каждый участник становится соавтором истории.

Сколько будет стоить FreeStyle Classic (FST) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов FreeStyle Classic (FST) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для FreeStyle Classic.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FreeStyle Classic Сколько стоит FreeStyle Classic (FST) на сегодня? Актуальная цена FST в USD – 0,08461 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FST в USD? $ 0,08461 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FST в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация FreeStyle Classic? Рыночная капитализация FST составляет $ 6,93M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FST? Циркулирующее предложение FST составляет 81,85M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FST? FST достиг максимальной цены (ATH) в 0,16619478956911515 USD . Какова была минимальная цена FST за все время (ATL)? FST достиг минимальной цены (ATL) в 0,025653004858575232 USD . Каков объем торгов FST? Объем торгов за последние 24 часа для FST составляет $ 55,93K USD . Вырастет ли FST в цене в этом году? FST может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FST для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии FreeStyle Classic (FST)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000