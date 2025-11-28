Токеномика FreeStyle Classic (FST)
Информация о FreeStyle Classic (FST)
FreeStyle Classic – это не просто развлечение, это культурная икона, возрожденная ончейн. От улиц до мировой арены, FreeStyle всегда был больше, чем просто спорт, это стиль жизни, язык и движение. Теперь это наследие эволюционирует в Web3: место, где сталкиваются культура, мемы и сообщества, и каждый участник становится соавтором истории.
Токеномика FreeStyle Classic (FST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики FreeStyle Classic (FST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов FST, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов FST.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FST, изучите текущую цену FST!
История цены FreeStyle Classic (FST)
Анализ истории цены FST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены FST
Хотите узнать, куда может двигаться FST? Наша страница прогноза цены FST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
