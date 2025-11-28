Токеномика FreeStyle Classic (FST)

Откройте для себя ключевую информацию о FreeStyle Classic (FST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Токеномика и анализ цен FreeStyle Classic (FST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FreeStyle Classic (FST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,16M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 84,15M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 49,38M
Исторический максимум:
$ 0,16561
Исторический минимум:
$ 0,025653004858575232
Текущая цена:
$ 0,04938
Информация о FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic – это не просто развлечение, это культурная икона, возрожденная ончейн. От улиц до мировой арены, FreeStyle всегда был больше, чем просто спорт, это стиль жизни, язык и движение. Теперь это наследие эволюционирует в Web3: место, где сталкиваются культура, мемы и сообщества, и каждый участник становится соавтором истории.

Официальный сайт:
https://www.freestyle-classic.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xfa35E2250E376c23955247383DC32C79082e7fcC

Токеномика FreeStyle Classic (FST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FreeStyle Classic (FST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FST, изучите текущую цену FST!

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

