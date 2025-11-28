Токеномика Fleek (FLK)

Токеномика Fleek (FLK)

Откройте для себя ключевую информацию о Fleek (FLK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:36:32 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Fleek (FLK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fleek (FLK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,08M
Общее предложение:
$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 20,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,40M
Исторический максимум:
$ 1,369
Исторический минимум:
$ 0,09850174367003005
Текущая цена:
$ 0,104
Информация о Fleek (FLK)

Платформа представляет собой социальную платформу на базе ИИ, позволяющую пользователям создавать и улучшать контент с помощью ИИ и делиться им в социальных сетях. Это одна из первых социальных платформ, которая объединяет ИИ и блокчейн для создания уникальных новых социальных возможностей.

Официальный сайт:
https://fleek.xyz/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1eT-Jqcl8A7sRUVH9R2fe8DzZMLYg_U-tVHq9n9Bz4fs/edit?tab=t.0#heading=h.b72ba3cjdx5n
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xE0969ec84456b7e4d3Dd2181fB5265EDbB63F7BD

Токеномика Fleek (FLK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fleek (FLK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLK, изучите текущую цену FLK!

Как купить FLK

Заинтересованы в добавлении Fleek (FLK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FLK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Fleek (FLK)

Анализ истории цены FLK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FLK

Хотите узнать, куда может двигаться FLK? Наша страница прогноза цены FLK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

