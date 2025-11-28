Что такое FLK

Токеномика Fleek (FLK) Откройте для себя ключевую информацию о Fleek (FLK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Fleek (FLK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fleek (FLK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,40M $ 10,40M $ 10,40M Исторический максимум: $ 1,369 $ 1,369 $ 1,369 Исторический минимум: $ 0,09850174367003005 $ 0,09850174367003005 $ 0,09850174367003005 Текущая цена: $ 0,104 $ 0,104 $ 0,104 Узнайте больше о цене Fleek (FLK) Купить FLK сейчас!

Информация о Fleek (FLK) Платформа представляет собой социальную платформу на базе ИИ, позволяющую пользователям создавать и улучшать контент с помощью ИИ и делиться им в социальных сетях. Это одна из первых социальных платформ, которая объединяет ИИ и блокчейн для создания уникальных новых социальных возможностей. Платформа представляет собой социальную платформу на базе ИИ, позволяющую пользователям создавать и улучшать контент с помощью ИИ и делиться им в социальных сетях. Это одна из первых социальных платформ, которая объединяет ИИ и блокчейн для создания уникальных новых социальных возможностей. Официальный сайт: https://fleek.xyz/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1eT-Jqcl8A7sRUVH9R2fe8DzZMLYg_U-tVHq9n9Bz4fs/edit?tab=t.0#heading=h.b72ba3cjdx5n Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xE0969ec84456b7e4d3Dd2181fB5265EDbB63F7BD

Токеномика Fleek (FLK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fleek (FLK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLK, изучите текущую цену FLK!

Как купить FLK Заинтересованы в добавлении Fleek (FLK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FLK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить FLK на MEXC прямо сейчас! История цены Fleek (FLK) Анализ истории цены FLK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены FLK прямо сейчас! Прогноз цены FLK Хотите узнать, куда может двигаться FLK? Наша страница прогноза цены FLK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FLK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!