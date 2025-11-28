Что такое EVAA

Токеномика и анализ цен EVAA Protocol (EVAA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EVAA Protocol (EVAA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,19M Общее предложение: $ 50,00M Оборотное предложение: $ 6,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 54,35M Исторический максимум: $ 13,706 Исторический минимум: $ 0,9462594403468033 Текущая цена: $ 1,087

Информация о EVAA Protocol (EVAA) EVAA – это децентрализованный, с открытым исходным кодом, протокол ликвидности в сети TON, нативный для Telegram. Он позволяет пользователям выступать в роли депонентов, зарабатывая пассивный доход за счет предоставления ликвидности, или в роли заемщиков, которые могут получать сверхобеспеченные кредиты. Официальный сайт: https://evaa.finance/ Whitepaper: https://evaa.gitbook.io/intro Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQBKMfjX_a_dsOLm-juxyVZytFP7_KKnzGv6J01kGc72gVBp

Токеномика EVAA Protocol (EVAA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EVAA Protocol (EVAA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVAA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVAA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVAA, изучите текущую цену EVAA!

Как купить EVAA Заинтересованы в добавлении EVAA Protocol (EVAA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки EVAA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить EVAA на MEXC прямо сейчас! История цены EVAA Protocol (EVAA) Анализ истории цены EVAA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены EVAA прямо сейчас! Прогноз цены EVAA Хотите узнать, куда может двигаться EVAA? Наша страница прогноза цены EVAA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EVAA прямо сейчас!

