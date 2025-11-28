Токеномика EVAA Protocol (EVAA)

Откройте для себя ключевую информацию о EVAA Protocol (EVAA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:56:25 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен EVAA Protocol (EVAA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EVAA Protocol (EVAA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,19M
$ 7,19M$ 7,19M
Общее предложение:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
Оборотное предложение:
$ 6,62M
$ 6,62M$ 6,62M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 54,35M
$ 54,35M$ 54,35M
Исторический максимум:
$ 13,706
$ 13,706$ 13,706
Исторический минимум:
$ 0,9462594403468033
$ 0,9462594403468033$ 0,9462594403468033
Текущая цена:
$ 1,087
$ 1,087$ 1,087

Информация о EVAA Protocol (EVAA)

EVAA – это децентрализованный, с открытым исходным кодом, протокол ликвидности в сети TON, нативный для Telegram. Он позволяет пользователям выступать в роли депонентов, зарабатывая пассивный доход за счет предоставления ликвидности, или в роли заемщиков, которые могут получать сверхобеспеченные кредиты.

Официальный сайт:
https://evaa.finance/
Whitepaper:
https://evaa.gitbook.io/intro
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQBKMfjX_a_dsOLm-juxyVZytFP7_KKnzGv6J01kGc72gVBp

Токеномика EVAA Protocol (EVAA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EVAA Protocol (EVAA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EVAA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EVAA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVAA, изучите текущую цену EVAA!

Как купить EVAA

Заинтересованы в добавлении EVAA Protocol (EVAA) в свой портфель?

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

