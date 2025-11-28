Что такое ELA

Токеномика и анализ цен ELA (ELA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ELA (ELA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 28,22M $ 28,22M $ 28,22M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,80M $ 36,80M $ 36,80M Исторический максимум: $ 3,8 $ 3,8 $ 3,8 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 1,304 $ 1,304 $ 1,304 Узнайте больше о цене ELA (ELA) Купить ELA сейчас!

Информация о ELA (ELA) Elastos создает децентрализованную интернет-инфраструктуру, которая предоставляет пользователям настоящее цифровое право собственности и конфиденциальность, защищенные хеш-мощностью Bitcoin. Elastos создает децентрализованную интернет-инфраструктуру, которая предоставляет пользователям настоящее цифровое право собственности и конфиденциальность, защищенные хеш-мощностью Bitcoin. Официальный сайт: https://elastos.net/ Whitepaper: https://www.elastos.org/downloads/elastos_whitepaper_en.pdf Обозреватель блоков: https://blockchain.elastos.io/

Токеномика ELA (ELA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ELA (ELA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELA, изучите текущую цену ELA!

Как купить ELA Заинтересованы в добавлении ELA (ELA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ELA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ELA на MEXC прямо сейчас! История цены ELA (ELA) Анализ истории цены ELA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ELA прямо сейчас! Прогноз цены ELA Хотите узнать, куда может двигаться ELA? Наша страница прогноза цены ELA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ELA прямо сейчас!

