Согласно вашему прогнозу, ELA потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 1,52.

Согласно вашему прогнозу, ELA потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 1,596.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена ELA составляет $ 1,6758 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена ELA в 2028 году составит $ 1,7595 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ELA в 2029 году составит $ 1,8475 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ELA в 2030 году составит $ 1,9399 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена ELA потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 3,1599.

В 2050 году цена ELA потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 5,1472.