Токеномика Cratos (CRTS) Откройте для себя ключевую информацию о Cratos (CRTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cratos (CRTS) CRATOS - это токен V2E (Vote to Earn), используемый в приложении CRATOS, платформе для голосования в режиме реального времени, которая на сегодняшний день имеет 350 000 загрузок и более 150 000 пользователей. Пользователи могут зарабатывать токены в качестве вознаграждения за свои действия в приложении. Результат голосования будет отображаться немедленно с географическими данными и записываться в блокчейн. Официальный сайт: https://www.cratostoken.com Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37 Купить CRTS сейчас!

Токеномика и анализ цен Cratos (CRTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cratos (CRTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,45M $ 10,45M $ 10,45M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 49,30B $ 49,30B $ 49,30B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,19M $ 21,19M $ 21,19M Исторический максимум: $ 0,014103 $ 0,014103 $ 0,014103 Исторический минимум: $ 0,000119408888085042 $ 0,000119408888085042 $ 0,000119408888085042 Текущая цена: $ 0,0002119 $ 0,0002119 $ 0,0002119 Узнайте больше о цене Cratos (CRTS)

Токеномика Cratos (CRTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cratos (CRTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRTS, изучите текущую цену CRTS!

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