Токеномика Cratos (CRTS)

Токеномика Cratos (CRTS)

Откройте для себя ключевую информацию о Cratos (CRTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Cratos (CRTS)

CRATOS - это токен V2E (Vote to Earn), используемый в приложении CRATOS, платформе для голосования в режиме реального времени, которая на сегодняшний день имеет 350 000 загрузок и более 150 000 пользователей. Пользователи могут зарабатывать токены в качестве вознаграждения за свои действия в приложении. Результат голосования будет отображаться немедленно с географическими данными и записываться в блокчейн.

Официальный сайт:
https://www.cratostoken.com
Whitepaper:
https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37

Токеномика и анализ цен Cratos (CRTS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cratos (CRTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,45M
$ 10,45M$ 10,45M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 49,30B
$ 49,30B$ 49,30B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,19M
$ 21,19M$ 21,19M
Исторический максимум:
$ 0,014103
$ 0,014103$ 0,014103
Исторический минимум:
$ 0,000119408888085042
$ 0,000119408888085042$ 0,000119408888085042
Текущая цена:
$ 0,0002119
$ 0,0002119$ 0,0002119

Токеномика Cratos (CRTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cratos (CRTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CRTS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CRTS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRTS, изучите текущую цену CRTS!

Как купить CRTS

Заинтересованы в добавлении Cratos (CRTS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CRTS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Cratos (CRTS)

Анализ истории цены CRTS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CRTS

Хотите узнать, куда может двигаться CRTS? Наша страница прогноза цены CRTS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.