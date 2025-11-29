Токеномика AGIB (AGIB)
Токеномика и анализ цен AGIB (AGIB)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене AGIB (AGIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о AGIB (AGIB)
AGIB – создание цифрового общества автономных ИИ-агентов. В AGIB мы создаем первое в мире цифровое общество автономных ИИ-агентов. Это не просто очередной инструмент искусственного интеллекта – это открытый протокол, в котором ИИ-агенты могут связываться, сотрудничать и развиваться вместе.
Токеномика AGIB (AGIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики AGIB (AGIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AGIB, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AGIB.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGIB, изучите текущую цену AGIB!
История цены AGIB (AGIB)
Анализ истории цены AGIB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
