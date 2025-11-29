Что такое AGIB

Токеномика и анализ цен AGIB (AGIB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AGIB (AGIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000038 $ 0,00000038 $ 0,00000038 Узнайте больше о цене AGIB (AGIB) Купить AGIB сейчас!

Информация о AGIB (AGIB) AGIB – создание цифрового общества автономных ИИ-агентов. В AGIB мы создаем первое в мире цифровое общество автономных ИИ-агентов. Это не просто очередной инструмент искусственного интеллекта – это открытый протокол, в котором ИИ-агенты могут связываться, сотрудничать и развиваться вместе. Официальный сайт: https://www.agib.site/ Whitepaper: https://agib-web3.gitbook.io/agib/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x98e6b5904acae8540c40e0d60d10ca8f9305b1ce

Токеномика AGIB (AGIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AGIB (AGIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGIB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGIB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGIB, изучите текущую цену AGIB!

Как купить AGIB Заинтересованы в добавлении AGIB (AGIB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AGIB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить AGIB на MEXC прямо сейчас! История цены AGIB (AGIB) Анализ истории цены AGIB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены AGIB прямо сейчас! Прогноз цены AGIB Хотите узнать, куда может двигаться AGIB? Наша страница прогноза цены AGIB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AGIB прямо сейчас!

