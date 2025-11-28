Что такое XNY

Токеномика и анализ цен Codatta (XNY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Codatta (XNY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,83M $ 9,83M $ 9,83M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,32M $ 39,32M $ 39,32M Исторический максимум: $ 0,030816 $ 0,030816 $ 0,030816 Исторический минимум: $ 0,002007819087959233 $ 0,002007819087959233 $ 0,002007819087959233 Текущая цена: $ 0,003932 $ 0,003932 $ 0,003932 Узнайте больше о цене Codatta (XNY) Купить XNY сейчас!

Информация о Codatta (XNY) Codatta – это децентрализованная платформа для работы с данными, которая преобразует необработанные данные в токенизированные активы, предоставляя разработчикам ИИ доступ к высококачественным наборам данных. Благодаря поддержке XnY Network, Codatta обеспечивает превращение данных в активы, позволяя их создателям получать роялти в зависимости от использования этих данных. Официальный сайт: https://www.codatta.io Whitepaper: https://docs.codatta.io/en/quick-guide/overview Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xE3225e11Cab122F1a126A28997788E5230838ab9

Токеномика Codatta (XNY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Codatta (XNY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XNY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XNY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XNY, изучите текущую цену XNY!

Как купить XNY Заинтересованы в добавлении Codatta (XNY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XNY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить XNY на MEXC прямо сейчас! История цены Codatta (XNY) Анализ истории цены XNY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены XNY прямо сейчас! Прогноз цены XNY Хотите узнать, куда может двигаться XNY? Наша страница прогноза цены XNY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена XNY прямо сейчас!

